Presidente do Inep foi demitido porque "puxou o tapete" , diz Vélez

Marcus Vinicius Rodrigues teria assinado a portaria que adiava a avaliação da alfabetização prevista pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) para 2019