Presidente da Vale: 'Ações de segurança em barragens foram feitas'

Fabio Schvartsman, presidente da Vale, faz pronunciamento sobre rompimento de barragem em Brumadinho, MG Crédito: Reprodução/Youtube

O diretor-presidente da Vale, Fabio Schvartsman, fez um pronunciamento em que lamentou o rompimento da barragem da Mina Feijão em Brumadinho, Minas Gerais. Na fala, o executivo afirmou que desde o rompimento da barragem da Samarco em Mariana, em 2015, a Vale adotou várias ações para garantir a segurança de suas barragens.

"A Vale é uma empresa séria e a gente fez um esforço imenso do ponto de vista de deixar as nossas barragens na melhor condição possível, usamos toda a tecnologia, especialmente depois de Mariana. É uma lista infindável de ações que foram tomadas do ponto de vista de garantir a estabilidade e segurança dessas barragens", afirmou.

Schvartsman prestou sua solidariedade as vítimas e disse que "a Vale inteira vai fazer o possível e o impossível para ajudar as pessoas que foram atingidas". Ele frisou ainda que, apesar dos esforços, "infelizmente o rompimento aconteceu e que isso é indesculpável".

"Mesmo assim eu peço desculpas a todos os atingidos, a toda a sociedade brasileira, e quero dizer que não mediremos esforços para enfrentar essa questão da forma que ela tem que ser enfrentada", disse no vídeo.

O presidente da Vale afirmou ainda que o acidente lhe dói a alma e que algo do tipo era tudo que ele não queria acontecesse.

"Eu não tenho palavras para descrever o meu sofrimento, a minha enorme tristeza, o meu desaponto com o que acaba de acontecer. É algo além e acima de qualquer coisa que eu pudesse imaginar. É algo que me dói a alma", disse em tom triste e envergonhado.

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SEM CAUSA

Em entrevista a GloboNews na tarde dessa sexta-feira (25), Fabio Schvartsman afirmou que não ainda não era sabida a extensão nem a causa do acidente.

"Não existem palavras pela dor que estou sentindo com o que terá sido causado às vítimas, se elas existirem. Mas pelo volume de coisas que aconteceram, certamente tem", disse à TV.