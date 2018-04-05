Presidente da Embratur será o novo ministro do Turismo

O presidente da Embratur, Vinícius Lummertz, será o novo ministro do Turismo. Ele substituirá o atual titular da pasta, Marx Beltrão, que deixará o cargo nesta sexta-feira (6) para disputar as eleições de outubro. Lummertz tomará posse na próxima semana.
A escolha dele para o cargo foi definida durante reunião na manhã desta quinta-feira (5), entre Beltrão; o presidente Michel Temer; os ministros Moreira Franco (Secretaria-Geral da Presidência) e Carlos Marun (Secretaria de Governo); e o líder do MDB na Câmara, Baleia Rossi (SP).
Lummertz foi indicado pela bancada do MDB de Santa Catarina, estado onde o novo ministro do Turismo nasceu. Ele comandava a Embratur desde julho de 2016. O nome do substituto dele na empresa ainda não foi definido.
Além de Lummertz, eram cotados para substituir Beltrão no cargo Carlos Henrique Sobral, chefe de gabinete da Secretaria de Governo; e Teté Bezerra, secretária nacional de Qualificação e Promoção do Turismo do Ministério, mulher do deputado federal Carlos Bezerra (MDB-MT).