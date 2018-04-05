Presidente da Embratur será o novo ministro do Turismo

Vinícius Lummertz, novo ministro do Turismo Crédito: José Cruz/Agência Brasil

O presidente da Embratur, Vinícius Lummertz, será o novo ministro do Turismo. Ele substituirá o atual titular da pasta, Marx Beltrão, que deixará o cargo nesta sexta-feira (6) para disputar as eleições de outubro. Lummertz tomará posse na próxima semana.

A escolha dele para o cargo foi definida durante reunião na manhã desta quinta-feira (5), entre Beltrão; o presidente Michel Temer; os ministros Moreira Franco (Secretaria-Geral da Presidência) e Carlos Marun (Secretaria de Governo); e o líder do MDB na Câmara, Baleia Rossi (SP).

Lummertz foi indicado pela bancada do MDB de Santa Catarina, estado onde o novo ministro do Turismo nasceu. Ele comandava a Embratur desde julho de 2016. O nome do substituto dele na empresa ainda não foi definido.