Presidente da CBF diz que sua gestão será pautada pela integridade

Sede da CPF no Rio de Janeiro Crédito: Agência Brasil/ABr

O presidente eleito da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rogério Caboclo, tomou posse nesta terça-feira (9), na sede da entidade, para um mandato até 2023. Caboclo disse que sua gestão será pautada sobre dois pilares: integridade e eficiência.

O novo presidente da CBF disse que estará aberto às boas ideias, visando fazer sempre o melhor e abrindo espaço relevante a ex-jogadores. A situação de desgaste a que chegou a CBF, cujos três últimos presidentes (Ricardo Teixeira, José Maria Marins e Marco Polo Del Nero) tiveram problemas com a Justiça, será enfrentada com determinação, segundo Caboclo. Para isso, ele pretende aumentar o controle de governança, risco e conformidade, aplicando “com energia o código de ética”.

“Não vamos tolerar nenhuma prática duvidosa”, garantiu.

A ideia é aumentar a transparência das ações da CBF, seguindo regras das melhores empresas do país em termos de gestão. Caboclo informou que a CBF aplica mais de dois terços do que arrecada no futebol de base. No ano passado, foram R$ 463 milhões, e, nos últimos anos, mais de R$ 1,5 bilhão.

SELEÇÃO





Caboclo anunciou que na Copa América, que acontecerá este ano no Brasil, a seleção brasileira vestirá a camisa branca que usou há 100 anos, quando ganhou o mesmo campeonato, em 1919. A nova camisa foi apresentada pelo jogador do Real Madrid Vinicius Júnior.

Para um público formado, entre outros, pelos presidentes da Federação Internacional de Futebol (Fifa), Gianni Infantino, e da Confederação Sul Americana de Futebol (Conmenbol), Alejandro Dominguez, pelos presidentes das 27 federações de futebol do país e pelos presidentes dos clubes das séries A e B, representando todas as agremiações do país, Rogério Caboclo disse que sua missão à frente da CBF será alcançar a evolução dentro e fora do campo. “Essa é a minha missão”.

TIME DE CRAQUES





O presidente da CBF anunciou como novo diretor de Desenvolvimento de Futebol, Juninho Paulista, pentacampeão do mundo pela seleção brasileira. “O futebol é um esporte coletivo, e nossa gestão será assim”, prometeu o presidente, apresentando um time de ex-técnicos e ex-jogadores que integrarão o Conselho de Craques, órgão consultivo “técnico e independente” que vai analisar todas as áreas do futebol, com o objetivo de melhorar as práticas. O time é formado por Cafu, Ricardo Rocha, Muricy Ramalho, Jairzinho, Careca, Carlos Alberto Parreira, Zinho, Gilberto Silva e Juninho Paulista, além de duas ex-jogadoras da Seleção de Futebol Feminina: Pretinha e Michael Jackson.

PROJETOS





Entre os projetos que anunciou, destaque para a construção do Centro de Desenvolvimento do Futebol do Brasil, em área de 100 mil metros quadrados na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Caboclo disse que vai criar também a Centro de Desenvolvimento de Arbitragem e o Centro de Desenvolvimento do Futebol Feminino, sem esquecer o CBF Social, que abrigará escola em tempo integral para crianças e jovens. “O projeto reflete o que eu penso, que o aperfeiçoamento e a aprendizagem constantes são caminhos para o desenvolvimento”.

Para elevar o patamar do futebol na economia, proporcionando “uma escalada do esporte no PIB (Produto Interno Bruto) nacional”, Rogério Caboclo disse que será necessário diversificar e otimizar as fontes de recursos. Isso só virá, segundo ele, com a adoção de gestão profissional.

Além da Copa da América, o novo titular da CBF quer trazer para o Brasil a Copa do Mundo Sub-17 e a Copa do Mundo Feminina, entre outros campeonatos.

Caboclo anunciou o novo técnico da Seleção Olímpica, Sylvinho, membro da comissão técnica principal, que terá como meta “construir um Brasil melhor e mais feliz”.