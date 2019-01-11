Presidente da Apex, Alex Carreiro, não aceita demissão

Alex Carreiro não aceitou sua demissão da presidência da Apex, anunciada na noite desta quarta-feira (9) pelo chanceler Ernesto Araújo, via Twitter.

"Carreiro está trabalhando normalmente. Recebeu vários parlamentares aqui hoje. Até o Bolsonaro demiti-lo, ele é o presidente da Apex. O Ernesto não tem autonomia para demitir. O Itamaraty é órgão supervisor da Apex. Quem nomeia ou exonera é o presidente da República", escreveu a Assessoria de Imprensa da Apex