Presidente da Apex, Alex Carreiro, não aceita demissão

Alex Carreiro não aceitou sua demissão da presidência da Apex, anunciada na noite desta quarta-feira (9) pelo chanceler Ernesto Araújo, via Twitter.
"Carreiro está trabalhando normalmente. Recebeu vários parlamentares aqui hoje. Até o Bolsonaro demiti-lo, ele é o presidente da Apex. O Ernesto não tem autonomia para demitir. O Itamaraty é órgão supervisor da Apex. Quem nomeia ou exonera é o presidente da República", escreveu a Assessoria de Imprensa da Apex
Após Alex Carreiro pedir demissão da presidência da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), o chanceler Ernesto Araújo fez o anúncio no Twitter.
O episódio causou um mal-estar, pois Araújo anunciou a demissão pelas redes sociais antes de ter consultado o presidente Jair Bolsonaro sobre o tema, que é quem tem o poder de nomear ou exonerar as indicações para o comando da Apex.