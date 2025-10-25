Home
Prêmio de R$ 95 milhões da Mega-Sena será sorteado neste sábado (25)

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 95 milhões. O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 10:41

As seis dezenas do concurso 2.932 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 95 milhões. O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 95 milhões. O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

