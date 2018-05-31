Prêmio de R$ 29 milhões da Mega-Sena será dividido entre 23 pessoas

Uma aposta única levou o prêmio de R$ 29.066.470,84 no concurso 2.045 da Mega-Sena, realizado na noite desta quarta (30), em Jataí (GO). A bolada será dividida entre 23 pessoas que participaram de um bolão na lotérica de Primeiro de Maio, no Paraná.

Segundo o Sindicato dos Empresários Lotéricos do Paraná, cada apostador pagou R$ 10,42 por cota do bolão, que continha as seguintes dezenas: 15 - 25 - 27 - 45 - 46 - 50. Assim, com a divisão do prêmio, cada ganhador receberá R$ 1.263.759,60.

O próximo concurso (2.046) será no sábado (2). O prêmio é estimado em R$ 3 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.

Aposta vencedora do concurso 2.045 da Mega-Sena foi realizada na única lotérica de Primeiro de Maio, no Paraná Crédito: Patricia Medeiros Vella/Arquivo Pessoal

PROBABILIDADES

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 3,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.