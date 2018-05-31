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SORTUDOS

Prêmio de R$ 29 milhões da Mega-Sena será dividido entre 23 pessoas

Cada um dos apostadores do bolão feito no Paraná levará R$ 1,2 milhão

Publicado em 31 de Maio de 2018 às 20:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mai 2018 às 20:42
Uma aposta única levou o prêmio de R$ 29.066.470,84 no concurso 2.045 da Mega-Sena, realizado na noite desta quarta (30), em Jataí (GO). A bolada será dividida entre 23 pessoas que participaram de um bolão na lotérica de Primeiro de Maio, no Paraná.
Segundo o Sindicato dos Empresários Lotéricos do Paraná, cada apostador pagou R$ 10,42 por cota do bolão, que continha as seguintes dezenas: 15 - 25 - 27 - 45 - 46 - 50. Assim, com a divisão do prêmio, cada ganhador receberá R$ 1.263.759,60.
O próximo concurso (2.046) será no sábado (2). O prêmio é estimado em R$ 3 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.
Aposta vencedora do concurso 2.045 da Mega-Sena foi realizada na única lotérica de Primeiro de Maio, no Paraná Crédito: Patricia Medeiros Vella/Arquivo Pessoal
PROBABILIDADES
A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 3,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.
Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 17.517,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.

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