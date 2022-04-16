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Loteria

Prêmio da Mega-Sena chega aos R$ 70 milhões

As apostas podem ser feitas até as 19 horas; cartão simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50

Publicado em 16 de Abril de 2022 às 09:21

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

16 abr 2022 às 09:21
O Concurso 2.472 da Mega-Sena, que será realizado neste sábado (16) à noite em São Paulo, pagará o prêmio de R$ 70 milhões a quem acertar as seis dezenas. O sorteio ocorrerá às 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê.
O concurso anterior (2.741), realizado quarta-feira (13), não teve ganhador e o prêmio ficou acumulado. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

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