Cinco apostas feitas no Espírito Santo fizeram a quina do concurso 2461 e por um número não embolsaram o prêmio de R$ 109 milhões Crédito: Vitor Jubini

Your browser does not support the audio element. 5 apostas do ES "batem na trave" e quase levam R$ 109 milhões na Mega

A quinta-feira (10) começou com sensações contrárias para cinco apostadores no Espírito Santo - a satisfação em saber que da noite para o dia pouco mais de R$ 34 mil cairão na conta, mas também que, por um número, o valor poderia ser de R$ 109 milhões, no concurso 2461 da Mega-Sena sorteado na noite desta quarta-feira (9).

Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas - 08, 11, 16, 21, 32 e 37 - desta forma, quem mais se aproximou do prêmio principal foram os acertadores da quina. Dos 278 acertos de cinco das seis dezenas, 5 foram feitos no Estado.

Os "quase" milionários são das cidades de Guarapari, Linhares, São Gabriel da Palha e Vitória, sendo que na Capital capixaba duas apostas cravaram a quina. Já a que foi feita na cidade referência na produção em café conilon no ES (São Gabriel da Palha) frutificou um pouco a mais.

O apostador vai embolsar R$ 68.616,84, o dobro do valor mínimo para cinco acertos do concurso. A quantia se deve pelo fato da aposta ter sido de 7 números e não 6 como as outras quatro contempladas.

A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 4,50, enquanto a com um número a mais sai pelo valor de R$ 31,50. O valor exato que cada um dos acertadores receberá é de R$ 34.308,42.