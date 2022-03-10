Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja os valores

5 apostas do ES "batem na trave" e quase levam R$ 109 milhões na Mega

Os apostadores que ficaram "no quase" são das cidades de Guarapari, Linhares, São Gabriel da Palha e dois de Vitória; prêmio acumulou em R$ 130 milhões
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

10 mar 2022 às 08:44

Publicado em 10 de Março de 2022 às 08:44

Loterias da caixa
Cinco apostas feitas no Espírito Santo fizeram a quina do concurso 2461 e por um número não embolsaram o prêmio de R$ 109 milhões Crédito: Vitor Jubini
5 apostas do ES "batem na trave" e quase levam R$ 109 milhões na Mega
A quinta-feira (10) começou com sensações contrárias para cinco apostadores no Espírito Santo - a satisfação em saber que da noite para o dia pouco mais de R$ 34 mil cairão na conta, mas também que, por um número, o valor poderia ser de R$ 109 milhões, no concurso 2461 da Mega-Sena sorteado na noite desta quarta-feira (9).
Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas - 08, 11, 16, 21, 32 e 37 - desta forma, quem mais se aproximou do prêmio principal foram os acertadores da quina. Dos 278 acertos de cinco das seis dezenas, 5 foram feitos no Estado.

Veja Também

Aposta de Cachoeiro leva meio milhão de reais na loteria

Aposta feita em Castelo leva mais de R$ 500 mil na Lotofácil

Aposta de Vitória acerta 15 números e leva R$ 3,2 milhões na Lotofácil

Os "quase" milionários são das cidades de Guarapari, Linhares, São Gabriel da Palha e Vitória, sendo que na Capital capixaba duas apostas cravaram a quina. Já a que foi feita na cidade referência na produção em café conilon no ES (São Gabriel da Palha) frutificou um pouco a mais.
O apostador vai embolsar R$ 68.616,84, o dobro do valor mínimo para cinco acertos do concurso. A quantia se deve pelo fato da aposta ter sido de 7 números e não 6 como as outras quatro contempladas.
A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 4,50, enquanto a com um número a mais sai pelo valor de R$ 31,50. O valor exato que cada um dos acertadores receberá é de R$ 34.308,42.
Sem ter feito novos milionários pelo país, o prêmio estipulado para o próximo sorteio já neste sábado (12) é de aproximadamente R$ 130 milhões, de acordo com a previsão da Caixa Econômica Federal.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Caixa Econômica Federal espírito santo loterias mega-sena
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A personagem de IA que viraliza com críticas ao governo Lula e ao STF
Imagem de destaque
Morrer com dignidade: direito individual e dever do Estado
Marianne Assbu e Gildo Jr.
Marianne Assbu celebra 50 anos com festão em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados