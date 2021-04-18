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Sortudo

Apenas um apostador acerta a Mega-Sena e vai levar prêmio de R$ 40 milhões

Já a quina será dividida entre 77 apostadores, que vão receber, cada um, R$ 49.919,36

Publicado em 18 de Abril de 2021 às 10:25

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

18 abr 2021 às 10:25
Apenas um apostador acertou as seis dezenas sorteadas neste sábado (17) no Concurso 2.363 da Mega-Sena e vai levar o prêmio de R$ 40.076.100,78.
Os números sorteados foram 34 - 06 - 58 - 39 - 14 – 24.
A quina será dividida entre 77 apostadores, que vão receber, cada um, R$ 49.919,36. Entre os ganhadores está uma aposta presencial na cidade de Guarapari e outra de Vitória. 
A quadra teve 5.169 ganhadores, e o prêmio para cada um é de R$ 1.062,31.

DUPLA DE PÁSCOA

Também na noite de ontem foram sorteados os números do Concurso 2.212 da Dupla Sena, a chamada Dupla de Páscoa.
Os números do primeiro sorteio foram: 14-31-33-42-47-50. Quatro apostas acertaram as seis dezenas e cada uma receberá R$ 7.869.887,22. Houve 722 apostas com cinco acertos, cabendo a cada uma o valor de R$ 4.002,89.
As dezenas do segundo sorteio foram: 06-07-11-14-27-35. Três jogadores marcaram os números sorteados e vão receber R$ 1.059.699,04. Os 655 apostadores com cinco acertos vão ganhar R$ 3.971,11.

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