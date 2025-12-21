Recorde

Prêmio da Mega da Virada chega a R$ 1 bilhão

Sorteio com o maior prêmio da história do concurso será realizado no dia 31 de dezembro, em São Paulo

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 11:46

Volante para aposta da Mega-Sena da Virada em uma casa lotérica Crédito: Tomaz Silva/ Agência Brasil

O prêmio da Mega da Virada acumulou para R$ 1 bilhão depois que nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas na noite do último sábado (20), no Concurso 2954 da Mega-Sena.

O sorteio com o maior prêmio da história do concurso será realizado no dia 31 de dezembro, no Espaço da Sorte, em São Paulo. As apostas podem ser feitas até as 20h do mesmo dia, enquanto o sorteio está marcado para as 22h.

No último sábado, os apostadores buscavam o prêmio de R$ 62 milhões, mas ninguém acertou os números 01, 09, 37, 39, 42, 44.

Ao todo, 38 apostas acertaram cinco dezenas sorteadas e faturaram R$ 69.615,66 cada uma.

Já os 4.069 vencedores da quadra conquistaram o prêmio de R$ 1.071,64.

