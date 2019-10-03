Home
Prefeitura do RJ vai demolir mais seis edifícios na Muzema

Os prédios são irregulares, não têm a licença municipal de construção e podem ter ligação com a milícia que controla a localidade

Publicado em 3 de outubro de 2019 às 17:49

 - Atualizado há 6 anos

Construções irregulares na comunidade da Muzema, no Rio de Janeiro Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Agência Brasil - A prefeitura do Rio de Janeiro informou, nesta quinta-feira (03), que vai demolir mais seis edifícios na comunidade da Muzema, no Itanhangá, onde dois imóveis desabaram no dia 12 de abril deste ano, deixando 24 mortos. Os prédios são irregulares, não têm a licença municipal de construção e podem ter ligação com a milícia que controla a localidade.

Os edifícios que serão postos abaixo fazem parte do Condomínio Figueiras do Itanhangá e não têm liminar judicial impedindo sua demolição. Segundo a prefeitura, primeiramente os moradores serão notificados e, em seguida, haverá a desocupação dos imóveis, para só depois ser feita a demolição.

“As construções na Muzema estão em situação irregular, em área de encosta (área de média a alta suscetibilidade geológica), sem obras de contenção e sem garantia quanto à segurança e conservação”, diz a prefeitura, em nota divulgada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação.

> Operação prende 11 suspeitos de exploração imobiliária na Muzema

Segundo a secretaria, existe um projeto de construções de unidades pelo programa Minha Casa, Minha Vida, em uma área legalizada próxima à Muzema, nas faixas de renda que atendam às famílias do local. A iniciativa depende de negociações com o governo Federal.

