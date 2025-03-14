Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Prefeitura alerta sobre consumo de 'doces mágicos' após intoxicações em MG
'Brisadeiros'

Prefeitura alerta sobre consumo de 'doces mágicos' após intoxicações em MG

Conhecida como “Cidade Mística”, o município atrai muitos visitantes que acreditam que lá seja um dos sete pontos energéticos da Terra

Publicado em 14 de Março de 2025 às 12:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2025 às 12:37
Casa da Pirâmide é um dos locais que costumam lotar de turistas na 'Cidade Mística'
Casa da Pirâmide é um dos locais que costumam lotar de turistas na 'Cidade Mística' Crédito: Divulgação | São Tomé das Letras
A Prefeitura de São Tomé das Letras, em Minas Gerais, divulgou um alerta para turistas sobre o consumo de alimentos alucinógenos vendidos por ambulantes. “Fique atento a produtos com nomes Brisadeiro, Brisamelo, Brownie mágico, Brigaconha, doces mágicos, entre outros”, diz parte do aviso.
Conhecida como “Cidade Mística”, o município atrai muitos visitantes que acreditam que lá seja um dos sete pontos energéticos da Terra, e agora a gestão está preocupada com o número de intoxicações registradas em 2025. Nos primeiros dois meses do ano, foram pelo menos 13 casos de pessoas — homens e mulheres com idades entre 19 e 53 anos — com alucinações, vômito, diarréia entre outros sintomas de intoxicações exógenas.
Prefeitura de MG alerta sobre consumo de 'doces mágicos' após intoxicações
Prefeitura de MG alerta sobre consumo de 'doces mágicos' após intoxicações Crédito: Divulgação | Prefeitura de São Tomé das Letras
A gestão municipal informou ao g1 Sul de Minas que a fiscalização da venda dos produtos “é um dever da polícia”, e que faz trabalho preventivo de conscientização por meio das redes sociais e carros de som, orientando que ninguém consuma esses produtos vendidos por ambulantes. Garantiu ainda que se reuniria com a polícia para discutir o problema e elaborar ronda de fiscalização desses vendedores. A Polícia Militar da cidade disse que trata-se de conduta de venda irregular de produtos alimentícios, em primeira análise, mas que está à disposição para apoiar a prefeitura e garantir o poder de fiscalização dos agentes da Vigilância Sanitária.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

drogas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados