Prefeitura alerta sobre consumo de 'doces mágicos' após intoxicações em MG

A Prefeitura de São Tomé das Letras, em Minas Gerais, divulgou um alerta para turistas sobre o consumo de alimentos alucinógenos vendidos por ambulantes. “Fique atento a produtos com nomes Brisadeiro, Brisamelo, Brownie mágico, Brigaconha, doces mágicos, entre outros”, diz parte do aviso.
Conhecida como “Cidade Mística”, o município atrai muitos visitantes que acreditam que lá seja um dos sete pontos energéticos da Terra, e agora a gestão está preocupada com o número de intoxicações registradas em 2025. Nos primeiros dois meses do ano, foram pelo menos 13 casos de pessoas — homens e mulheres com idades entre 19 e 53 anos — com alucinações, vômito, diarréia entre outros sintomas de intoxicações exógenas.
A gestão municipal informou ao g1 Sul de Minas que a fiscalização da venda dos produtos “é um dever da polícia”, e que faz trabalho preventivo de conscientização por meio das redes sociais e carros de som, orientando que ninguém consuma esses produtos vendidos por ambulantes. Garantiu ainda que se reuniria com a polícia para discutir o problema e elaborar ronda de fiscalização desses vendedores. A Polícia Militar da cidade disse que trata-se de conduta de venda irregular de produtos alimentícios, em primeira análise, mas que está à disposição para apoiar a prefeitura e garantir o poder de fiscalização dos agentes da Vigilância Sanitária.