Prefeitura alerta sobre consumo de 'doces mágicos' após intoxicações em MG

Casa da Pirâmide é um dos locais que costumam lotar de turistas na 'Cidade Mística' Crédito: Divulgação | São Tomé das Letras

A Prefeitura de São Tomé das Letras, em Minas Gerais, divulgou um alerta para turistas sobre o consumo de alimentos alucinógenos vendidos por ambulantes. “Fique atento a produtos com nomes Brisadeiro, Brisamelo, Brownie mágico, Brigaconha, doces mágicos, entre outros”, diz parte do aviso.

Conhecida como “Cidade Mística”, o município atrai muitos visitantes que acreditam que lá seja um dos sete pontos energéticos da Terra, e agora a gestão está preocupada com o número de intoxicações registradas em 2025. Nos primeiros dois meses do ano, foram pelo menos 13 casos de pessoas — homens e mulheres com idades entre 19 e 53 anos — com alucinações, vômito, diarréia entre outros sintomas de intoxicações exógenas.

Prefeitura de MG alerta sobre consumo de 'doces mágicos' após intoxicações Crédito: Divulgação | Prefeitura de São Tomé das Letras