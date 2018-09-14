Portugal promete ajudar na recuperação de acervo do Museu Nacional

Bombeiros apagam pontos de fogo no Museu Nacional após incêndio Crédito: Tomaz Silva | Agência Brasil

Além da oferta de ajuda para recuperação do Museu Nacional pela direção do Museu do Louvre, na França, Portugal também prometeu apoio para restituição do acervo. O ministro da Educação, Rossieli Soares, se reuniu nesta sexta-feira (14), em Lisboa, com o ministro da Cultura de Portugal, Luís Filipe Castro Mendes.

Em nota, o ministério informou que Portugal deverá identificar acervos disponíveis para serem transferidos, no futuro, à instituição. O ministro português contou que, coincidentemente, estava no Rio de Janeiro quando ocorreu o incêndio.

Portugal é berço da história do Brasil. O incêndio ocorrido no Museu Nacional causou grande comoção e repercussão em nosso país. Nossa cooperação para recompor o acervo e patrimônio para o Museu Nacional será mais que um dever, disse Castro Mendes.

O ministro da Educação esteve no início da semana com o presidente do Museu do Louvre, Jean-Luc Martinez, para tratar da recuperação do museu. A viagem à Europa, segundo assessoria, foi marcada em função da palestra no Fórum de Parceiros da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), em Paris.

Com essa grande tragédia, não poderia deixar de vir a Portugal, com quem o Brasil tem profundos laços históricos. Portugal será essencial para recompormos documentos e acervos a médio e a longo prazo para o museu que foi destruído, disseRossieli.