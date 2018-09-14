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Patrimônio cultural

Portugal promete ajudar na recuperação de acervo do Museu Nacional

'Portugal é berço da história do Brasil. O incêndio ocorrido no Museu Nacional causou grande comoção e repercussão em nosso país. Nossa cooperação para recompor o acervo e patrimônio para o Museu Nacional será mais que um dever', disse Castro Mendes, Ministro da Cultura de Portugal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2018 às 19:54

Publicado em 14 de Setembro de 2018 às 19:54

Bombeiros apagam pontos de fogo no Museu Nacional após incêndio Crédito: Tomaz Silva | Agência Brasil
Além da oferta de ajuda para recuperação do Museu Nacional pela direção do Museu do Louvre, na França, Portugal também prometeu apoio para restituição do acervo. O ministro da Educação, Rossieli Soares, se reuniu nesta sexta-feira (14), em Lisboa, com o ministro da Cultura de Portugal, Luís Filipe Castro Mendes.
Em nota, o ministério informou que Portugal deverá identificar acervos disponíveis para serem transferidos, no futuro, à instituição. O ministro português contou que, coincidentemente, estava no Rio de Janeiro quando ocorreu o incêndio.
Portugal é berço da história do Brasil. O incêndio ocorrido no Museu Nacional causou grande comoção e repercussão em nosso país. Nossa cooperação para recompor o acervo e patrimônio para o Museu Nacional será mais que um dever, disse Castro Mendes.
O ministro da Educação esteve no início da semana com o presidente do Museu do Louvre, Jean-Luc Martinez, para tratar da recuperação do museu. A viagem à Europa, segundo assessoria, foi marcada em função da palestra no Fórum de Parceiros da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), em Paris.
Com essa grande tragédia, não poderia deixar de vir a Portugal, com quem o Brasil tem profundos laços históricos. Portugal será essencial para recompormos documentos e acervos a médio e a longo prazo para o museu que foi destruído, disseRossieli.
A pasta informou ainda que a diretora-geral do Patrimônio Cultural de Portugal, Paula Araújo da Silva, responsável pela gestão de todos os museus de Portugal, irá ao Museu Nacional, no Rio de Janeiro, em missão oficial, para iniciar as primeiras tratativas de apoio ao Brasil.

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