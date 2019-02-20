Home
>
Brasil
>
Porteiro sobre mulher agredida: se eu demorasse, ela não sobreviveria

Porteiro sobre mulher agredida: se eu demorasse, ela não sobreviveria

Elaine Caparroz e Vinícius Serra se conheceram há oito meses, por intermédio de uma rede social; na última sexta-feira (15) tiveram o primeiro encontro, um jantar na casa dela