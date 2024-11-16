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Luta

'Por US$ 500 mil, nunca mais', diz Whindersson sobre sarrada de indiano no boxe

A luta do brasileiro, na categoria peso super-médio, teve transmissão pela Netflix e foi realizada em Arlington, nos Estados Unidos

Publicado em 16 de Novembro de 2024 às 19:56

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 nov 2024 às 19:56
A estreia de Whindersson Nunes no boxe profissional não foi como ele esperava. O youtuber e ator perdeu para o indiano Neeraj Goyat e usou sua conta nas redes sociais para comentar um lance ocorrido no terceiro round, que acabou virando meme na web.
Whindersson recebeu uma "sarrada" do adversário após um "clinch" (quando os lutadores acabam se agarrando após uma sequência de golpes) em um dos cantos do ringue. "Passar por uma palhaçada dessas por US$ 500 mil, nunca mais", disse o boxeador, referindo-se ao valor que teria recebido pelo combate: aproximadamente R$ 2,9 milhões, na cotação atual. "Os caras são moleques", acrescentou.
Os internautas não perderam tempo em zoar o brasileiro. "Toma encoxada", escreveu um. "Por essa quantia, eu também levava uma sarrada do indiano", comentou outro. No entanto, alguns seguidores lamentaram o episódio. "Falta de respeito com o adversário", opinou um terceiro, enquanto um quarto completou: "Whindersson não merecia. Isso é de cortar o coração".
A luta do brasileiro, na categoria peso super-médio, teve transmissão pela Netflix e foi realizada em Arlington, nos Estados Unidos. Whindersson Nunes abriu o card principal do evento, que contou com o aguardado combate entre Mike Tyson, 58, e Jake Paul. O ex-campeão mundial de peso-pesado não conseguiu superar o adversário, 31 anos mais jovem.

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