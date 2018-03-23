Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • População compra produtos de ambulante para evitar apreensão em MG
Vídeo

População compra produtos de ambulante para evitar apreensão em MG

Leonardo Ferreira vende sucos e salgados em uma praça porque está desempregado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2018 às 20:06

Publicado em 23 de Março de 2018 às 20:06

Leonardo Ferreira ficou emocionado com o gesto da população Crédito: Reprodução | Facebook
Um ambulante da cidade de Montes Claros, em Minas Gerais, se emocionou após pessoas se mobilizarem para comprar toda a sua mercadoria antes que ela fosse apreendida por agentes de fiscalização.
O caso aconteceu na tarde dessa quarta-feira, 21. O ambulante Leonardo Ferreira foi abordado por agentes públicos por vender produtos sem autorização numa praça e teria não só suas mercadorias apreendidas, mas também o carrinho no qual transporta os produtos.
Pessoas que estavam no local e acompanharam a situação rapidamente começaram a dar dinheiro na mão do ambulante e a levar os sucos e salgados que seriam apreendidos. Rapidamente ele vendeu todo o seu estoque.
"Juntou umas 30 pessoas em volta de mim. Algumas só queriam me ajudar. Teve gente que me deu nota de R$ 10 e nem pegou nada. Eu fiquei chorando de emoção e também passei a distribuir os sucos e salgados para quem não tinha me dado nada", contou à BBC Brasil.
A assessoria de imprensa da prefeitura do município disse que a operação foi integrada com a Polícia Militar e com as Receita Federal e Estadual para impedir a venda "desenfreada de produtos irregulares".
Leonardo falou que está desempregado há quatro anos e o trabalho de ambulante é a única forma que encontrou de sustentar a casa. Ele ainda tem uma das pernas quebradas em dois locais e anda mais de uma hora de sua casa até a praça.
"Eu já comi arroz puro porque não tinha mais nada. Numa situação dessas e ainda queriam apreender até meu carrinho, meu instrumento de trabalho. Minha vontade era apenas trabalhar para poder ter água e luz na minha casa. Se eu tivesse um emprego registrado, seria muito melhor do que ter de passar por isso", disse.
CONFIRA O MOMENTO:
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Gretchen lamenta morte de Mister Sam, produtor de seus hits: 'Éramos imbatíveis'
Imagem de destaque
Preso segundo suspeito de perseguir e matar homem após briga em Irupi
Imagem de destaque
Vereador preso por invadir casa da ex na Serra vai para regime semiaberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados