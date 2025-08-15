Em Santa Catarina

Policial e empresária encontrados em motel em SC. Polícia trabalha com morte acidental

A possibilidade de homicídio não está descartada. O laudo que vai apontar a causa da morte deve ficar pronto em até dez dias

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 09:42

Casal de Santa CAtarina foi encontrado Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A Polícia Civil de Santa Catarina trabalha com a hipótese de morte acidental para esclarecer a morte do policial militar Jeferson Luiz Sagaz, 37, e da empresária Ana Carolina Silva, 37, encontrados em um quarto de motel em São José, na Grande Florianópolis, na noite de segunda-feira (11). O casal foi achado na banheira do local, sem sinais aparentes de violência. A possibilidade de homicídio não está descartada. O laudo que vai apontar a causa da morte deve ficar pronto em até dez dias. O motel onde o casal foi encontrado não respondeu às tentativas de contato



A seguir, veja o que se sabe até o momento sobre o caso:

QUANDO E ONDE O CASAL FOI ENCONTRADO?

Jeferson e Ana Carolina foram achados mortos na noite de segunda-feira (10) na banheira de um quarto de motel às margens da BR-101, no bairro Roçado, em São José, na Grande Florianópolis.

O QUE APONTAM AS INVESTIGAÇÕES?

Segundo o delegado Felipe Simão, da Delegacia de Homicídios, a principal hipótese é de morte acidental, quando não há ação de terceiros. "Pode ser de várias formas, por exemplo intoxicação", disse, em entrevista.

Uma das possibilidades levantadas é de que o casal tenha sofrido uma descarga elétrica ou que a banheira tenha tido um curto-circuito, mas a polícia não confirma.

A hipótese de homicídio também não está descartada, de acordo com o delegado.

O QUE JÁ FOI PERICIADO?

A Polícia Civil recolheu imagens de câmeras de segurança do motel e fez perícia no quarto, o carro do casal e o sistema de monitoramento. O caso segue em sigilo.

O delegado Felipe Simão afirmou que especulações sobre a causa da morte e a vida privada do casal podem causar desinformação e que, por isso, devem ser evitadas.

O QUE O CASAL FEZ ANTES DA MORTE?

De acordo com relato da família à polícia, Jeferson e Ana Carolina estavam desaparecidos desde a noite do último domingo (10) quando comemoraram o aniversário de 4 anos da filha em um food park.

Depois da comemoração, o casal deixou a criança com familiares e foram a um bar, onde foram vistos pela última vez por volta das 23h30. No dia seguinte, deveriam buscar a filha na casa da irmã de Jeferson, mas não apareceram.

Os parentes chegaram a fazer uma publicação nas redes sociais procurando pelo casal. Segundo a polícia, no entanto, o desaparecimento não havia sido formalizado em boletim de ocorrência.

ELES TINHAM SINAIS DE VIOLÊNCIA?

Não. A Polícia Civil informou que não havia marcas visíveis nos corpos. A arma de Jeferson, que era policial militar, não foi encontrada no local.

QUEM ERAM JEFERSON E ANA CAROLINA?

O casal estava junto havia cerca de 20 anos e vivia no bairro Campinas, em São José (SC). Eles tinham uma filha de 4 anos.

Ana Carolina era dona da esmalteria Moodnails, com unidades nos bairros Campinas e Kobrasol. Em nota, a empresa lamentou a morte e informou que o comércio estará fechado por tempo indeterminado. "Nos despedimos de uma mãe, uma chefa, uma filha, uma esposa, uma irmã, uma mulher excepcional".

Jeferson trabalhava na Academia de Polícia Militar da Trindade, em Florianópolis.

QUANDO SERÃO DIVULGADAS AS CAUSAS DA MORTE?

O laudo da Polícia Científica de Santa Catarina deve ser concluído em até dez dias, prazo que pode ser prorrogado.

