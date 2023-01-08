Polícia usa bombas para dispersar extremistas que invadiram Congresso

As forças de segurança começaram a retomar o controle do Congresso Nacional, invadido na tarde deste domingo (8) por terroristas de extrema direita que defendem um golpe militar. Há relatos de muitas bombas disparadas contra os extremistas, inclusive de um helicóptero.

Informações iniciais davam conta de que ao menos 150 golpistas haviam sido presos pela Polícia Militar do Distrito Federal. A Polícia Legislativa do Senado informou que outros 30 terroristas que invadiram o prédio do Congresso também foram detidos.

Bolsonaristas invadem Congresso, STF e Palácio do Planalto Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A invasão do Congresso foi iniciada por volta das 14h30 e transmitida ao vivo por influenciadores bolsonaristas que participavam dos atos terroristas. Criticado por autoridades do Executivo Federal, do Congresso e do Judiciário, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), determinou o emprego da tropa de choque após mais de uma hora de desordem na Praça dos Três Poderes.

A tropa de choque só chegou ao local após as 16h, quase duas horas depois do início das invasões; o STF e o Palácio do Planalto também foram invadidos.

Enquanto o prédio do Congresso Nacional era desocupado pelos policiais, os terroristas gritavam "assassinos", "traidores" e vaiavam os helicópteros que sobrevoam a Esplanada.

Outro grupo de bolsonaristas passou a rezar na Praça dos Três Poderes.