Polícia resgata 44 cachorros com sinais de maus-tratos no Paraná

A Polícia Civil também encontrou remédios vencidos, sem receitas veterinárias Crédito: Pixabay

Policiais civis do Paraná apreenderam 44 cães de diversas raças com sinais de maus-tratos em um imóvel em Curitiba na terça-feira (19). Um homem de 58 anos foi detido.

Segundo a Polícia Civil, há animais com lesões de pele, úlceras de córnea e com pulgas. Eles estavam em espaço sem condições de higiene e sem luz.

Durante a operação, realizada após denúncia e em parceria com a Rede de Proteção Animal, da prefeitura, também foram encontrados remédios vencidos, sem receitas veterinárias. Há suspeitas de que o local funcionava como canil clandestino.

De acordo com a administração municipal, o responsável foi em R$ 21 mil e levado para a delegacia para lavrar o termo circunstanciado. Ele deve responder criminalmente por maus-tratos.