Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Polícia resgata 44 cachorros com sinais de maus-tratos no Paraná
Curitiba

Polícia resgata 44 cachorros com sinais de maus-tratos no Paraná

Alguns animais estão com lesões de pele, úlceras de córnea e pulgas; eles estavam em espaço sem condições de higiene e sem luz

Publicado em 

20 mar 2019 às 20:51

Publicado em 20 de Março de 2019 às 20:51

A Polícia Civil também encontrou remédios vencidos, sem receitas veterinárias Crédito: Pixabay
Policiais civis do Paraná apreenderam 44 cães de diversas raças com sinais de maus-tratos em um imóvel em Curitiba na terça-feira (19). Um homem de 58 anos foi detido.
Segundo a Polícia Civil, há animais com lesões de pele, úlceras de córnea e com pulgas. Eles estavam em espaço sem condições de higiene e sem luz.
Durante a operação, realizada após denúncia e em parceria com a Rede de Proteção Animal, da prefeitura, também foram encontrados remédios vencidos, sem receitas veterinárias. Há suspeitas de que o local funcionava como canil clandestino.
De acordo com a administração municipal, o responsável foi em R$ 21 mil e levado para a delegacia para lavrar o termo circunstanciado. Ele deve responder criminalmente por maus-tratos.
Os animais ficarão sob a guarda de um fiel depositário até a conclusão do processo. Depois, devem ser encaminhados para adoção.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Fiz um experimento e descobri que a luz azul das telas não é o grande vilão do sono'
Imagem de destaque
Guns N' Roses no ES: motorista de aplicativo aproveita grade do Kleber Andrade para curtir show
Imagem de destaque
Homem invade casa e ataca a ex, adolescente e até bebê em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados