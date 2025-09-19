No litoral paulista

Polícia prende segundo suspeito de envolvimento na morte de Ruy Ferraz em SP

O suspeito não teria participação direta no assassinato, mas estaria envolvido na logística; ele foi encontrado na Praia Grande, litoral de São Paulo

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 14:05

Ruy Ferraz Fontes, de 63 anos, foi morto em Praia Grande, no litoral paulista Crédito: Divulgação/Prefeitura de Praia Grande

O segundo suspeito de participar no assassinato do ex-delegado geral de Ruy Ferraz Fontes, 64, foi preso preventivamente nesta sexta-feira (19). Ele foi encontrado na Praia Grande, litoral de São Paulo, e não teria participação direta no assassinato, mas estaria envolvido na logística. Além dele, a polícia prendeu uma mulher na quinta-feira (18). Dahesly Oliveira Pires, 25, também teria se envolvido no assassinato do ex-delegado-geral e já era era procurada pela Justiça.

Ela era ré por tráfico de drogas, após ser detida em flagrante junto a outras mulheres tentando entrar com maconha no CDP (Centro de Detenção Provisória) 2, em São Paulo, ela foi denunciada em junho de 2023. Desde fevereiro deste ano, a investigada era intimada pela 4ª Vara Criminal de Osasco a apresentar resposta às acusações, mas não comparecia.

O ex-delegado-geral foi assassinado em emboscada no fim da tarde desta segunda-feira (15). O carro do policial civil aposentado foi atingido por 29 tiros de fuzil no momento em que saía da prefeitura do balneário, onde trabalhava como secretário de Administração.

Imagens do ataque mostraram o momento em que ele tentou fugir e bateu em dois ônibus em uma avenida movimentada. Ao menos três homens encapuzados e com coletes a prova de balas desceram de um dos veículos usados no crime e o alvejaram. Ele morreu no local.

