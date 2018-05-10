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Por fraude

Polícia prende dono da companhia de refrigerantes Dolly

Investigações apontam que fraudes de Laerte Codonho chegariam a R$ 4 bilhões

Publicado em 10 de Maio de 2018 às 12:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mai 2018 às 12:25
Dono de empresa de refrigerantes é preso por fraude fiscal Crédito: Reprodução/Facebook/Dolly Refrigerantes
A Polícia Militar prendeu o dono da companhia de refrigerantes Dolly, Laerte Codonho, na manhã desta quinta-feira. O empresário estava em sua casa, em Cotia, na Grande São Paulo. As investigações sustentam que Codonho tem culpa por fraude fiscal estruturada, organização criminosa e lavagem de dinheiro. As informações são do G1.
As fraudes chegariam a R$ 4 bilhões. O empresário teve a prisão temporária decretada e foi levado ao 77º DP. Segundo o G1, que cita informações preliminares, a Justiça considerou que a empresa dele demitiu funcionários e os recontratou em outra companhia com o intuito de fraudar o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Dois helicópteros foram apreendidos em São Bernardo do Campo. Um carro de luxo também foi recolhido, em Cotia. A operação parte do Gedec (grupo criado pelo Ministério Público de São Paulo para combate a cartel e lavagem de dinheiro), a Procuradoria-Geral do Estado e a Polícia Militar.
 

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