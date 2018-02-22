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Após intervenção no Rio

Polícia Militar vai ocupar rodovias federais em São Paulo

Protocolo é para reforçar atuação na repressão, fiscalização e aplicação de multas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 fev 2018 às 18:35

Publicado em 22 de Fevereiro de 2018 às 18:35

Após se reunir com secretários da Segurança Pública dos três Estados que fazem divisa com o Rio de Janeiro, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, anunciou a assinatura de um protocolo de cooperação com o Estado de São Paulo para consentir que a Polícia Rodoviária Estadual, que responde à Polícia Militar, possa abordar veículos em rodovias federais que conectam o Estado ao Rio de Janeiro.
O protocolo permitirá que a polícia submetida ao governo de São Paulo atue na "repressão, fiscalização e multas que forem necessárias em hipóteses legais" nas rodovias Dutra e Fernão Dias. Ele garantiu que os direitos fundamentais serão respeitados e que não haverá "perturbação do livre fluxo das pessoas" que viajam na região.
O ministro da Justiça, Torquato Jardim, durante coletiva à imprensa Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil/Arquivo
A reunião foi feita na capital paulista após o temor de consequências da intervenção no Rio para outros Estados. Em coletiva de imprensa, Torquato Jardim afirmou que as autoridades não sabem "em que extensão a intervenção trará consequência para outros Estados", mas que os efeitos são "muito prováveis."
"Não temos certeza do quanto e em que extensão o sucesso da intervenção no Rio de Janeiro trará consequência para a segurança pública desses outros três Estados, então é uma integração de inteligência, de informação, de alerta e de precaução para o que venha acontecer". O ministro afirmou que a eficiência da intervenção no Rio "será muito maior se trabalharmos todos juntos." Ele não descartou cooperação com outros Estados no futuro.
Para o ministro, a situação de intervenção no Rio leva o poder de polícia a todos os agentes federais. Ele voltou a falar que não haverá "mandados de busca e apreensão coletivos" no Estado porque o termo "coletivo" é usado de forma leiga, e não técnica. O que haverá, reforçou, são mandados que compreendem determinadas extensões em uma região ou com base na descrição de localização aproximada por GPS.
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A definir
Os detalhes do convênio ainda terão de ser definidos, uma vez que não há previsão legal para essa ação - as forças estaduais não têm poder para atuar nessas estradas. O secretário paulista, Magino Alves, disse que poderá usar tropas de folga, por meio da operação delegada, para incrementar o número de agentes nas divisas. "Já podemos realizar prisões. O que queremos é montar operações, pontos de bloqueio", afirmou Alves.
Torquato dividiu a intervenção no Rio em três frentes: uma seria o reforço das ações de fiscalização nas fronteiras do País, a segunda seria a ação nos estados do Sul e Sudeste para tentar apreender drogas e armas a caminho do Rio e, por fim, a própria intervenção no Estado fluminense. Sem falar em valores, o ministro se dispôs a dar auxílio financeiro aos Estados para desenvolver operações policiais. No caso de SP, Alves descartou a necessidade de financiamento extra das operações, que serão custeadas com recursos do Orçamento estadual vigente.

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