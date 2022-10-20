Polícia investiga assassinato de blogueira de 23 anos em Sergipe

Polícia investiga assassinato de blogueira de 23 anos em SE Crédito: Redes Sociais

A Polícia Civil de Aracaju investiga as circunstâncias da morte da blogueira e empresária Núbia Cristina Braga, 23, assassinada na sexta-feira (14) dentro do apartamento onde vivia, no bairro Santa Maria, em Aracaju (SE). A investigação ainda trabalha com múltiplas linhas de investigação e não foram apresentados suspeitos de envolvimento até o momento.

Uma das primeiras pessoas a chegarem ao local do crime, a mãe da vítima, Ruth Meneses Braga, 44, disse que ainda teve ajuda de vizinhos para tentar remover as grades de proteção da janela do quarto da vítima para tentar socorrê-la, mas a jovem foi declarada morta no local.

Na residência, não havia sinais de arrombamento e nenhum objeto de valor foi levado na investida. ´´Quando eu cheguei, ela já estava sem vida deitada na cama em cima de uma poça de sangue. [...] Eles não levaram nada a não ser o principal, que foi a vida da minha filha, três dias depois do meus aniversário``, lamentou Ruth, acrescentando desconhecer inimizades da filha. ´´Ela não devia nada para ninguém e só eu sei a dor que eu estou passando``, completou.

A partir do depoimento de vizinhos e testemunhas, a polícia trabalha com a informação de que o crime teria sido praticado por dois homens que chegarem ao local em uma motocicleta e fugiram logo após efetuarem os disparos. Segundo relatos reproduzidos pela mãe da vítima, os criminosos teriam visto movimentação de Núbia dentro do imóvel e se aproximaram das janelas do apartamento para atirarem contra a vítima.

Núbia era conhecida como ´´A Chefinha`` nas redes sociais. A expressão é a que batiza sua loja de roupas que ela divulgava para os seus mais de 57 mil seguidores, entre os perfis pessoal e profissional. Ela costumava postar fotografias e vídeos vestindo biquínis e roupas, bem como viagens que fazia dentro do Brasil e para o exterior. Entre os registros, há momentos em que cenários paradisíacos, festas requintadas e a sugestão de passeio em um helicóptero.

Na última postagem feita pela blogueira, uma inscrição se destaca numa seleção de momentos de diversão da jovem: ´´Seja a mulher que ninguém acreditou que você seria``. Entre os comentários, uma série de lamentos de seus conhecidos e demonstrações de incredulidade com a notícia do assassinato. ´´Descanse em paz princesa, você era uma menina incrível``, escreveu umas seguidoras.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pelo DHPP (Departamento e Homicídios e Proteção à Pessoa) e que testemunhas estão sendo ouvidas. A delgada apontada para o caso, Juliana Alcoforado, preferiu não dar entrevista.

A investigação, no entanto, não apontou qual seria a motivação do crime ou nomes de potenciais suspeitos de envolvimentos no caso. ´´Várias hipóteses estão sendo trabalhadas pela unidade especializada``, resumiu a corporação.

Até o momento, ninguém foi preso.

Série de Sofrimentos

Após perdera filha, Ruth Braga vem revivendo uma sequência de infortúnios que mascaram a vida da família. Ela perdeu o ex-marido, pai de Núbia, Jailson Oliveira da Silva, de quem era separada há dez anos. Na mesma época, foi presa por tráfico de drogas e cumpriu pena no Presídio Feminino de Sergipe . Agora, três dias após completar 44 anos, lida com especulações de vizinhos de que os acontecimentos da década passada possam ter influenciado na morte da filha.

´´Disseram que ela namorou com traficante, que pediu dinheiro emprestado a agiota, mas até agora ninguém tem certeza de nada. Também falaram de mim, como se o que eu tivesse feito há 10 anos tivesse alguma relação com o que aconteceu com a minha filha, como se eu não tivesse pagado pelo meu crime``, disse Ruth.