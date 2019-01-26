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Brumadinho

Polícia Federal vai apurar causas de rompimento de barragem

O objetivo é promover as perícias que poderiam ser impossíveis de fazer posteriormente

Publicado em 

26 jan 2019 às 13:38

Publicado em 26 de Janeiro de 2019 às 13:38

A Polícia Federal instaurou um inquérito para investigar as causas e os culpados do rompimento da barragem da mineradora Vale, em Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte, informa Bruna Narcizo.
Segundo o delegado Luiz Augusto Pessoa Nogueira, responsável pelo caso, o objetivo é não perder tempo e promover as perícias e outras diligências que poderiam ser impossíveis de fazer posteriormente.
“Queremos apurar o mais rápido possível a fim de apontar os responsáveis, caso existam e a dimensão do dano ambiental”, diz ele.

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