Polícia Federal vai apurar causas de rompimento de barragem

A Polícia Federal instaurou um inquérito para investigar as causas e os culpados do rompimento da barragem da mineradora Vale, em Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte, informa Bruna Narcizo.

Segundo o delegado Luiz Augusto Pessoa Nogueira, responsável pelo caso, o objetivo é não perder tempo e promover as perícias e outras diligências que poderiam ser impossíveis de fazer posteriormente.