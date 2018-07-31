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Operação João XXI

Polícia Federal prende nove servidores do Ministério do Trabalho

Operação João XXI, deflagrada nesta terça-feira (31), mira suposta organização criminosa especializada na concessão irregular de seguro defeso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2018 às 18:27

Publicado em 31 de Julho de 2018 às 18:27

Investigados responderão pelos crimes de peculato, inserção de dados falsos em sistema de informações, organização criminosa e lavagem de dinheiro Crédito: Divulgação | Polícia Federal
A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (31) a Operação João XXI, com o objetivo de desarticular uma suposta organização criminosa especializada na concessão irregular de seguro defeso. Dentre os indivíduos presos, há nove servidores públicos, do Ministério do Trabalho (MTb) e do Sistema Nacional de Emprego (SINE).
Foram autorizados 25 mandados de busca e apreensão e 18 mandados de prisão preventiva, nas cidades de Caxias do Sul (RS), Belém (PA), além de Macapá, Santana, Laranjal do Jari e Almeirim (AP). Até o momento, o prejuízo apurado aos cofres públicos supera R$ 69 milhões.
Segundo a PF, os investigados "responderão pelos crimes de peculato, inserção de dados falsos em sistema de informações, organização criminosa e lavagem de dinheiro, cujas penas podem superar 40 anos de prisão".
Foram realizadas buscas na Superintendência Regional do MTb em Macapá e nas unidades do SINE de Macapá, Santana e Laranjal do Jari, além de residências.
A operação de hoje, cujo nome é uma é referência à passagem bíblica que fala sobre a pesca milagrosa, é um desdobramento da Operação Timoneiro, deflagrada em abril deste ano. Na ocasião, foi preso um servidor do MTb que atuava em Caxias do Sul, e foi responsável pela concessão fraudulenta de 6.988 benefícios, afirma a PF.
A investigação foi conduzida pela Delegacia de Polícia Federal de Caxias do Sul (RS), e contou com apoio do Ministério Público Federal de Caxias do Sul (RS), da Coordenação-Geral de Inteligência Previdenciária (COINP) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e da Assessoria de Pesquisa Estratégica da Secretaria Executiva do Ministério do Trabalho (APE/SE/MTb). Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal de Caxias do Sul.

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