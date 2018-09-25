Policia Federal faz prisão em flagrante em operação contra pedofilia

Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, as penas para esses crimes podem variar de três a oito anos de prisão Crédito: Pixabay

A Polícia Federal deflagrou hoje (25), em três cidades paulistas, a operação Take Care 3 contra produção, compartilhamento e publicação de conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes.

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo. Uma pessoa foi presa em flagrante. O nome não foi revelado.

A polícia não divulgou quantos acusados são investigados, mas informou que eles não possuem relação entre si, e responderão, na medida de suas participações, pelos crimes de divulgação, compartilhamento e publicação de imagens e vídeos de pedofilia.

Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, as penas para esses crimes podem variar de três a oito anos de prisão.

A primeira fase da operação ocorreu em 14 de junho deste ano, quando foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão e uma pessoa também foi presa em flagrante.