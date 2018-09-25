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São Paulo

Policia Federal faz prisão em flagrante em operação contra pedofilia

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2018 às 13:14

Publicado em 25 de Setembro de 2018 às 13:14

Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, as penas para esses crimes podem variar de três a oito anos de prisão Crédito: Pixabay
A Polícia Federal deflagrou hoje (25), em três cidades paulistas, a operação Take Care 3 contra produção, compartilhamento e publicação de conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes.
Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo. Uma pessoa foi presa em flagrante. O nome não foi revelado.
A polícia não divulgou quantos acusados são investigados, mas informou que eles não possuem relação entre si, e responderão, na medida de suas participações, pelos crimes de divulgação, compartilhamento e publicação de imagens e vídeos de pedofilia.
Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, as penas para esses crimes podem variar de três a oito anos de prisão.
A primeira fase da operação ocorreu em 14 de junho deste ano, quando foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão e uma pessoa também foi presa em flagrante.
A Operação Take Care [Tome Cuidado] visa monitorar atividades de pedofilia na internet para identificar e punir os responsáveis.

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