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Investigados

Polícia Federal deflagra Sem Fundos, 56ª fase da Lava Jato

Etapa 56 cumpre mandados judiciais de prisão

Publicado em 23 de Novembro de 2018 às 12:16

Publicado em 

23 nov 2018 às 12:16
Crédito: Fernando Madeira
A Operação Sem Fundos, 56ª fase da Lava Jato foi às ruas nesta sexta-feira, 23, para cumprir mandados judiciais. A Polícia Federal tenta prender 22 investigados.
Esta fase serve para cumprir 68 mandados de busca e apreensão, 8 mandados de prisão preventiva e 14 mandados de prisão temporária, divididos nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia, a fim de reprimir a prática de crimes de corrupção ativa e passiva, gestão fraudulenta de fundo de pensão, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
As investigações apontam que a execução da construção das edificações destinadas à instalação da nova sede da Petrobras em Salvador/BA, assim como os contratos de gerenciamento da construção, de elaboração de projetos de arquitetura e de engenharia foram superfaturados e direcionados para viabilizar o pagamento de vantagens indevidas para agentes públicos da Petrobrás e dirigentes da Petros, além de terceiros com eles mancomunados.
“Tudo isso em prejuízo à estatal e ao fundo de pensão investidor, este mantido mediante patrocínio da própria Petrobras e das contribuições de seus empregados”, informou a PF.
Segundo a PF, o Fundo Petrobras de Seguraridade Social (Petros), mediante parceria com a Petrobras, investiu na execução da obra para alugar o prédio à empresa estatal por 30 (trinta) anos.
“Ocorre que, com o direcionamento da execução das obras à uma empresa ligada a outras duas grandes empreiteiras já conhecidas da Lava Jato, o valor da execução ficou bem acima do que deveria, assim como o valor de aluguel a ser pago também”, afirma a PF.
“Assim, os investigados direcionavam parte dos recursos obtidos desses valores a maior para pagamento das propinas, utilizando de artifícios para ocultar e dissimular a origem e destino desses montantes.”
As penas somadas podem chegar ao total de 50 anos de prisão e multa.
O nome da operação refere-se à perda do Fundo de Pensão da Petrobrás, assim como ao fato de os crimes investigados parecerem revelar um “saco sem fundos”.
Os presos serão levados à Superintendência da Polícia Federal em Curitiba/PR onde permanecerão à disposição da Justiça.

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