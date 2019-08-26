Operação Verde Brasil

Polícia Federal chega à Amazônia

A Polícia Federal iniciou nesta segunda-feira (26) a Operação Verde Brasil

26 de agosto de 2019

A Polícia Federal iniciou nesta segunda-feira, 26, a Operação Verde Brasil, que mira eventuais delitos ambientais na região da Floresta Amazônica.

"A PF se junta às Forças Armadas, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente - IBAMA e à Força Nacional para a atuação conjunta nas áreas de fronteira, nas terras indígenas e nas unidades federais de conservação ambiental, dando cumprimento ao Decreto nº 9.985/2019, que visa estabelecer ações para a garantia da lei e da ordem", afirma a corporação.

Na manhã desta segunda-feira (26), um avião da Força Aérea Brasileira - FAB decolou da Base Aérea de Brasília levando uma equipe de policiais federais composta por delegados, escrivães, agentes e peritos criminais para a região.

Segundo a PF, "além desse efetivo especialmente deslocado para a operação, todas as Superintendências e Delegacias localizadas na Amazônia Legal estão mobilizadas em tempo integral para identificar e reprimir qualquer ação criminosa na esfera ambiental".

"A PF esclarece, ainda, que em cumprimento a Despacho do Sr. Presidente da República, instaurou inquérito policial para investigar a possível existência de ações premeditadas que teriam ocasionado queimadas e focos de incêndio criminosos na área da Floresta Nacional de Altamira", afirma.

