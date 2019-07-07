Home
Polícia Federal apreende avião com 450 kg de cocaína em Roraima

O material, avaliado em aproximadamente R$ 9 milhões no Brasil, foi encaminhado para a sede da PF em Boa Vista e passará por perícia

Agência Folha Press

Publicado em 7 de julho de 2019 às 00:20

 - Atualizado há 6 anos

Pacotes da droga estavam escondidos dentro de monomotor interceptado pela FAB e apreendido pela PF Crédito: Divulgação/PF

A Polícia Federal e a Força Aérea Brasileira em Roraima apreenderam uma aeronave com 450 kg de cocaína pura na manhã deste sábado (6), por volta das 11h.

Segundo o órgão, esta foi a maior quantidade da droga já apreendida no estado. O material, avaliado em aproximadamente R$ 9 milhões no Brasil, foi encaminhado para a sede da PF em Boa Vista e passará por perícia.

O avião suspeito, monomotor PT-JSN de pequeno porte da marca Cessna, foi monitorado e interceptado pela Força Aérea Brasileira.

Os militares ordenaram que a aeronave voltasse à capital para pousar, momento em que o piloto fez o pouso forçado na BR-174, principal rodovia do estado, que leva à cidade de Manaus.

Depois de aterrissar, os dois tripulantes roubaram uma motocicleta e tentaram fugir, mas foram presos pela equipe da Polícia Federal, que já tinha informações e estava próxima do local.

Após a captura, eles foram encaminhados para a superintendência do órgão em Boa Vista. As identidades e nacionalidades dos suspeitos não foram reveladas.

Durante interrogatório, de acordo com a PF, o piloto do Cessna informou que a cocaína foi pega no lado brasileiro da fronteira do Brasil com a Venezuela, mas não informou o destino das drogas.

Os pacotes com os entorpecentes estavam cobertos por sacos plásticos de uma empresa da cidade colombiana de Villavicencio, localizada no departamento de Meta.

Os presos foram encaminhados para a superintendência da Polícia Federal em para a lavratura de flagrante e interrogatório e devem ser encaminhados para a Penitenciária Agrícola Monte Cristo, onde ficarão à disposição da Justiça.

