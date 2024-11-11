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Feminicídio no RJ

Polícia: estudante de Medicina que atropelou própria mãe teve intenção de matá-la

Segundo o delegado responsável pelas investigações do caso, a Justiça aceitou a denúncia do MP contra o estudante de medicina Carlos Eduardo Tavares de Aquino, de 32 anos, e o tornou réu por feminicídio

Publicado em 11 de Novembro de 2024 às 05:39

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 nov 2024 às 05:39
A Polícia Civil do Rio de Janeiro indiciou, nesta sexta-feira (8), um homem sob suspeita de cometer feminicídio contra a própria mãe em Campos dos Goytacazes, no norte fluminense.
A investigação concluiu que Carlos Eduardo Tavares de Aquino Cardoso, 32, teve a intenção de atropelar a mãe Eliana de Lima Tavares Cardoso, 59, que morreu na hora. O caso ocorreu na noite de 28 de outubro, no bairro Jardim Carioca.
Carlos Eduardo Tavares de Aquino Cardoso, de 32 anos, ao lado da mãe, Eliana de Lima Tavares, que morreu após ser atropelada por ele em Campos
Carlos Eduardo Tavares de Aquino Cardoso, de 32 anos, ao lado da mãe, Eliana de Lima Tavares, que morreu após ser atropelada por ele em Campos Crédito: Reprodução
Ao tentar fugir do local do crime, o suspeito bateu em outro carro e feriu cinco pessoas. Carlos Eduardo, que é estudante de medicina, também responde por lesão corporal no trânsito, bem como por dirigir sob efeito de substância entorpecente.
Ele está em um presídio de Itaperuna, no noroeste do Rio. A reportagem não conseguiu localizar a defesa do investigado.
O caso foi denunciado pelo Ministério Público à Justiça. Segundo a Promotoria, "havia um longo contexto de violência doméstica cometida por Carlos Eduardo contra a sua mãe, sobretudo em razão de o denunciado ser usuário de drogas".
Na denúncia encaminhada à 1ª Vara Criminal de Campos, a Promotoria relata que o estudante de medicina tinha pedido dinheiro à mãe para comprar açaí e cigarro. Em seguida, pegou o carro do pai emprestado e saiu. Ele teria comprado cocaína e maconha em uma comunidade.
Ao retornar para casa, Carlos Eduardo viu a mãe pedalando em uma bicicleta elétrica na avenida Francisco Lamego e acelerou o carro em direção a ela, acertando Eliana pelas costas.
"O crime foi cometido por meio que resultou perigo comum, uma vez que o denunciado conduziu o veículo em alta velocidade em uma avenida movimentada, atingindo não só a vítima Eliana, mas também colidindo em outro veículo com cinco passageiros, causando ferimentos em todos eles", afirmou o Ministério Público.
Além das provas da investigação relacionadas à ocorrência, a Polícia Civil também considerou o histórico de agressões sofridas pela vítima.
"Ele sequer demonstrou sentimentos quando viu a mãe morta no asfalto. Foi um feminicídio. Havia histórico muito robusto de diversas agressões físicas e verbais [do filho contra a mãe]. Não foi só um delito qualquer de trânsito", disse o delegado Carlos Augusto Guimarães, responsável pelas investigações.
Em algumas imagens obtidas pela investigação, Carlos Eduardo aparece agredindo a mãe verbal e fisicamente. No vídeo, o filho grita com Eliana depois de ter pedido R$ 5 reais a ela.
"Foi corroborado [o dolo] pelas agressões, violências verbais, pretéritas, que todas as testemunhas foram unânimes em afirmar", disse o delegado.
Ainda de acordo com o delegado, o estudante já tinha passagens na polícia pelos crimes de violência doméstica contra a mãe e exercício ilegal da medicina.

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