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São Paulo

Polícia encontra uma tonelada de cocaína em rolo compressor de trator

Droga seria embarcada no Porto de Santos, litoral paulista, para a Costa do Marfim
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2018 às 11:12

Publicado em 18 de Setembro de 2018 às 11:12

Policiais levaram 12 horas para encontrar droga escondida em rolo compressor Crédito: Divulgação/PF
Criminosos esconderam 1,195 quilos de cocaína dentro de três rolos compressores de tratores que seriam embarcados para o Porto de Abidjan, Costa do Marfim, na África. A droga foi descoberta em uma operação conjunta de Polícia Federal e Receita no Porto de Santos, no litoral paulista. Até a manhã desta terça-feira (18), ninguém foi preso.
Policiais fizeram buscas no porto na manhã de segunda-feira, após receberem a denúncia de que uma grande quantidade de cocaína seria embarcada. Ao longo de 12 horas de trabalhos, os investigadores notaram a presença de cocaína em um carregamento de tratores. Os rolos compressores, de metal, tinham uma espécie de porta soldada para esconder o entorpecente.
A cocaína estava dividida em centenas de tabletes, embalados em plástico colorido e identificados com emblemas diferentes. Os policiais, agora, tentam descobrir quem era o responsável pela droga e como a cocaína chegou até o Porto de Santos. Uma das suspeitas é que, da África, a droga seria distribuída na Europa.
Desde o início do ano, foram apreendidas cerca de 16 toneladas de drogas no Porto de Santos. A quantidade já superou as apreensões de 2017, quando foram encontradas 11,5 toneladas, e 2016, com 10,6 toneladas.
 

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