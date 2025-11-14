Desdobramentos

Polícia do RJ faz mais uma etapa da Operação Contenção contra o Comando Vermelho

A ação é uma continuidade da Operação Contenção, a mais letal da história do país, com 121 mortos, no dia 28 de outubro, nos complexos da Penha e do Alemão

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 11:54

Policiais durante megaoperação no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress

A polícia do Rio de Janeiro faz na manhã desta sexta-feira (14) uma ação contra o CV (Comando Vermelho) em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A ação é uma continuidade da Operação Contenção, a mais letal da história do país, com 121 mortos, no dia 28 de outubro, nos complexos da Penha e do Alemão.



A operação é realizada por policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais) e do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais). Eles cumprem mandados de prisões temporárias e de busca e apreensão. Segundo a polícia, a ação é resultado de uma investigação realizada durante onze meses.



Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta