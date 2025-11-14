Home
>
Brasil
>
Polícia do RJ faz mais uma etapa da Operação Contenção contra o Comando Vermelho

Polícia do RJ faz mais uma etapa da Operação Contenção contra o Comando Vermelho

A ação é uma continuidade da Operação Contenção, a mais letal da história do país, com 121 mortos, no dia 28 de outubro, nos complexos da Penha e do Alemão

CRISTINA CAMARGO

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 11:54

Policiais durante megaoperação no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro
Policiais durante megaoperação no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress

A polícia do Rio de Janeiro faz na manhã desta sexta-feira (14) uma ação contra o CV (Comando Vermelho) em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A ação é uma continuidade da Operação Contenção, a mais letal da história do país, com 121 mortos, no dia 28 de outubro, nos complexos da Penha e do Alemão.

Recomendado para você

Diversos imóveis e veículos foram atingidos pelos destroços da explosão, que foi sentida a quilômetros de distância

Explosão interdita 23 imóveis em bairro de São Paulo

A ação é uma continuidade da Operação Contenção, a mais letal da história do país, com 121 mortos, no dia 28 de outubro, nos complexos da Penha e do Alemão

Polícia do RJ faz mais uma etapa da Operação Contenção contra o Comando Vermelho

Segundo decisão, mineradora anglo-australiana, dona da Samarco em joint-venture com a Vale, foi responsável por desastre. Em 2015, rompimento de barragem matou 19 e espalhou lama tóxica por 700 km, no maior estrago ambiental da história do país

Lama no Rio Doce: Justiça inglesa condena BHP por tragédia ambiental em Mariana

A operação é realizada por policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais) e do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais). Eles cumprem mandados de prisões temporárias e de busca e apreensão. Segundo a polícia, a ação é resultado de uma investigação realizada durante onze meses.

Leia mais

Imagem - “Paraíso das Águas”: site nacional de turismo se apaixona pelo ES

“Paraíso das Águas”: site nacional de turismo se apaixona pelo ES

Imagem - Escritório de advocacia de Vila Velha abre filial em Dubai

Escritório de advocacia de Vila Velha abre filial em Dubai

Imagem - Enem: o que não pode faltar na preparação em Matemática?

Enem: o que não pode faltar na preparação em Matemática?

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais