Polícia do Rio de Janeiro faz operação para prender prefeito de Niterói

expediu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra os acusados, que estão sendo cumpridos nesta manhã no gabinete do prefeito, nas sedes de oito empresas de ônibus, nos escritórios dos consórcios Transoceânico e Transnit, e no Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Setrerj).