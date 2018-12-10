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Corrupção

Polícia do Rio de Janeiro faz operação para prender prefeito de Niterói

Rodrigo Neves é acusado de corrupção e formação de organização criminosa

Publicado em 10 de Dezembro de 2018 às 11:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2018 às 11:50
Rodrigo Neves é acusado de corrupção e formação de organização criminosa Crédito: Agência Estado
Policiais civis e representantes do Ministério Público realizam nesta segunda-feira, 10, uma operação para prender o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, sob a acusação de corrupção e formação de organização criminosa. Além do prefeito, são alvos da ação o ex-secretário municipal de Obras Domício Mascarenhas de Andrade e três empresários do ramo de transporte público rodoviário.
De acordo com o Ministério Público Estadual (MPRJ), as empresas de ônibus pagavam propina aos agentes públicos da cidade. De 2014 a 2018, segundo o MPRJ, foram desviados aproximadamente R$ 10,9 milhões dos cofres públicos para pagamentos ilegais.
O Tribunal de Justiça expediu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra os acusados, que estão sendo cumpridos nesta manhã no gabinete do prefeito, nas sedes de oito empresas de ônibus, nos escritórios dos consórcios Transoceânico e Transnit, e no Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Setrerj).
A chamada Operação Alameda, um desdobramento da Operação Lava Jato, é resultado de acordo de colaboração premiada firmado pelo empresário Marcelo Traça com o Ministério Público Federal e do compartilhamento de provas, autorizado pelo Juízo da 7.ª Vara Federal.

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