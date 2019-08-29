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Queimadas

Polícia do Pará identifica suspeitos de provocar queimadas na Amazônia

Nesta quinta-feira (29), policiais cumpriram mandados de busca e apreensão na casa dos suspeitos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 ago 2019 às 15:17

Publicado em 29 de Agosto de 2019 às 15:17

Incêndio na Amazônia Crédito: Reprodução/TV Globo
A Polícia Civil do Pará identificou três suspeitos de provocar queimadas em área de floresta nativa no sudeste do estado. Nesta quinta-feira (29), policiais cumpriram mandados de busca e apreensão na casa dos suspeitos. Dois são irmãos e proprietários da fazenda Ouro Verde, em São Félix do Xingu, e o terceiro é gerente da propriedade. A fazenda fica localizada dentro da Área de Proteção Ambiental Triunfo do Xingu.
Segundo a polícia, foi encontrado no local um grupo de trabalhadores em condições análogas à escravidão. A operação está ainda em andamento.
> Com a floresta em chamas, Brasil colhe o que tem plantado de crises
Durante a operação, um dos suspeitos foi preso em flagrante com um revólver calibre 38, sem porte legal, durante cumprimento de busca e apreensão, na sede da fazenda em São Félix do Xingu. Os três vão responder por danos em área de proteção ambiental, poluição, queimadas e associação criminosa. De acordo com a Polícia, equipes fazem buscas na fazenda e em outras propriedades dos investigados, localizadas no estado de Goiás.
> A Amazônia é o pulmão do mundo?
Segundo o diretor de Polícia do Interior da Polícia Civil do Pará, delegado José Humberto Melo, as investigações mostram que o grupo já derrubou e tocou fogo em mais de 5 mil quilômetros de mata. As investigações indicam que um dos suspeitos pode ter contratado mais de 50 homens para derrubar 20 mil hectares na fazenda Ouro Verde, que dica em área de proteção ambiental.

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