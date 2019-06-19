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Ator de Chiquititas

Polícia divulga retratos simulados de acusado de matar Rafael Miguel

Segundo as alterações faciais, feitas em uma foto do acusado, Matias, que usava cabelos longos, pode ter raspado a cabeça, deixado a barba crescer, cortado o cabelo curto, ou ainda usar boné e óculos escuros

Publicado em 

19 jun 2019 às 20:55

Publicado em 19 de Junho de 2019 às 20:55

Paulo Cupertino Matias é procurado pela polícia acusado de matar ator Rafael Miguel, o pai e a mãe dele Crédito: TV Globo | Reprodução
A Polícia Civil divulgou retratos de possíveis visuais usados pelo comerciante Paulo Cupertino Matias, 48 anos, acusado de assassinar o ator Rafael Henrique Miguel, 22 anos, e os pais do jovem, no último dia 9 no bairro de Pedreira (zona sul da capital paulista). O suspeito estava foragido até a publicação desta reportagem.
Segundo as alterações faciais, feitas em uma foto do acusado a pedido do 98º DP (Jardim Miriam), Matias, que usava cabelos longos, pode ter raspado a cabeça, deixado a barba crescer, cortado o cabelo curto, ou ainda usar boné e óculos escuros. Foram feitas oito modificações, que podem ajudar em sua identificação.
O comerciante é acusado de matar a tiros o ator e seus pais, Miriam Selma Miguel, 50, e João Alcisio Miguel, 52, no momento em que eles chegaram em frente à casa da namorada do artista, filha do acusado, acompanhados da jovem.
Segundo laudo do Instituto de Criminalística, Miguel foi morto com sete tiros de pistola, o pai dele, com quatro, e a mãe, com dois disparos.
A polícia investiga se parentes de Matias estariam ajudando o comerciante a se manter foragido da Justiça.
O Agora publicou, nesta quarta-feira (19), que uma carta anônima, com possíveis paradeiros do acusado pelo triplo assassinato, foi encontrada um dia após o crime, durante o velório das vítimas.
Segundo o documento, escrito à mão e que a reportagem teve acesso, é informado que uma irmã de Matias possui imóveis no estado do Paraná, onde manteria criação de gado.
A reportagem apurou que o documento foi entregue ao 98º DP (Jardim Miriam), que investiga o caso. Um policial afirmou, em condição de anonimato, que seis pessoas foram ouvidas no distrito nesta terça-feira (18), entre elas parentes de Matias. O teor dos depoimentos não foi informado.
Caso tenha informações que possam ajudar na localização do comerciante, ligue para o Disque Denúncia, no telefone 181.

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