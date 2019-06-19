Polícia divulga retratos simulados de acusado de matar Rafael Miguel

Paulo Cupertino Matias é procurado pela polícia acusado de matar ator Rafael Miguel, o pai e a mãe dele Crédito: TV Globo | Reprodução

Polícia Civil divulgou retratos de possíveis visuais usados pelo comerciante Paulo Cupertino Matias, 48 anos, acusado de assassinar o ator Rafael Henrique Miguel, 22 anos, e os pais do jovem, no último dia 9 no bairro de Pedreira (zona sul da capital paulista). O suspeito estava foragido até a publicação desta reportagem.

Segundo as alterações faciais, feitas em uma foto do acusado a pedido do 98º DP (Jardim Miriam), Matias, que usava cabelos longos, pode ter raspado a cabeça, deixado a barba crescer, cortado o cabelo curto, ou ainda usar boné e óculos escuros. Foram feitas oito modificações, que podem ajudar em sua identificação.

O comerciante é acusado de matar a tiros o ator e seus pais, Miriam Selma Miguel, 50, e João Alcisio Miguel, 52, no momento em que eles chegaram em frente à casa da namorada do artista, filha do acusado, acompanhados da jovem.

Segundo laudo do Instituto de Criminalística, Miguel foi morto com sete tiros de pistola, o pai dele, com quatro, e a mãe, com dois disparos.

A polícia investiga se parentes de Matias estariam ajudando o comerciante a se manter foragido da Justiça.

O Agora publicou, nesta quarta-feira (19), que uma carta anônima, com possíveis paradeiros do acusado pelo triplo assassinato, foi encontrada um dia após o crime, durante o velório das vítimas.

Segundo o documento, escrito à mão e que a reportagem teve acesso, é informado que uma irmã de Matias possui imóveis no estado do Paraná, onde manteria criação de gado.

A reportagem apurou que o documento foi entregue ao 98º DP (Jardim Miriam), que investiga o caso. Um policial afirmou, em condição de anonimato, que seis pessoas foram ouvidas no distrito nesta terça-feira (18), entre elas parentes de Matias. O teor dos depoimentos não foi informado.