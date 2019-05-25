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Rio de Janeiro

Polícia desarticula esquema de lavagem de dinheiro de traficante

A origem da investigação foi um depósito bancário em dinheiro cujas notas tinham cheiro de maconha

Publicado em 

25 mai 2019 às 18:36

Publicado em 25 de Maio de 2019 às 18:36

Rio: Polícia desarticula esquema de lavagem de dinheiro de traficante Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
A Polícia Civil do Rio de Janeiro desencadeou neste sábado (25) a Operação Shark Attack para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro de traficantes do Rio de Janeiro, principalmente, do Morro do Borel, na Tijuca, zona norte da capital fluminense. A origem da investigação foi um depósito bancário em dinheiro cujas notas tinham cheiro de maconha.
> 40 kg de maconha são apreendidas em casa de traficante em Cariacica
Cinco pessoas foram presas até o fim da manhã deste sábado. Além da capital do Rio, há mandados de prisão e de busca e apreensão em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e em Curitiba, no Paraná. Ao todo, foram expedidos pela Justiça oito mandados de prisão e seis de busca e apreensão. Nos outros estados onde a ação se desenvolve há o apoio das polícias locais.
> MP vê indícios de lavagem de dinheiro de Flávio com 19 imóveis
Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Civil, os policiais da 19ª DP (Tijuca) que participam da operação apreenderam também com os presos dinheiro e drogas.

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