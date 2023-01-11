Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Polícia de SC apura chacina com 6 homens carbonizados em Joinville
Violência

Polícia de SC apura chacina com 6 homens carbonizados em Joinville

As seis vítimas foram encontradas carbonizadas dentro de um veículo. A Polícia suspeita que chacina foi motivada após um desentendimento entre um dos homens e uma mulher
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 jan 2023 às 07:44

Publicado em 11 de Janeiro de 2023 às 07:44

Veículo onde as vítimas foram encontradas carbonizadas
Veículo onde as seis vítimas foram encontradas carbonizadas em Joinville Crédito: Reprodução
Seis homens foram encontrados carbonizados dentro de um veículo na manhã do último domingo, dia 8, no bairro Morro do Meio, no município de Joinville, no norte de Santa Catarina. Um sétimo homem permanece desaparecido. Outros três conseguiram fugir. O carro, um modelo Uno, também foi incendiado. A polícia ainda busca pela identificação e localização dos suspeitos.
De acordo com Dirceu Augusto Silveira Júnior, delegado de polícia e titular da Delegacia de Homicídios de Joinville (DHJ), as vítimas eram do Paraná e trabalhavam em roçadas para uma empresa terceirizada, fazendo limpezas das linhas de energia elétrica.
A residência onde moravam os dez homens também foi incendiada. "Seis corpos foram encontrados carbonizados dentro do carro, três homens conseguiram fugir e um ainda não foi localizado. As vítimas já foram identificadas. Agora, aguardamos as confirmações das suas identidades por meio dos respectivos laudos periciais", disse o delegado.
Suspeita-se, segundo o delegado, que a chacina tenha sido motivada após desentendimento entre um dos homens que morava na residência e uma mulher. Em retaliação, um grupo teria invadido a casa, espancado os moradores, incendiado a residência e o veículo, onde os corpos carbonizados foram encontrados.
Residência onde morava as vítimas também foi incendiada
Residência onde as vítimas viviam também foi incendiada Crédito: Reprodução
"É possível também que os autores do crime possuam vínculos com facções criminosas. Algo a ser confirmado no curso das investigações policiais", afirma Silveira Júnior.
Em publicação nas redes sociais, a delegacia deixou um número para as pessoas ajudarem com denúncias e informações sobre a chacina. Quem tiver alguma informação pode entrar em contato por meio do WhatsaApp da DHJ que é o número centralizado em identificar e localizar os responsáveis pelo crime.
"Preliminarmente, foi apurado que nenhuma das vítimas possuía vínculos com facções criminosas, tampouco registros criminais", consta na mensagem.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados