Polícia Civil investiga envolvimento de milícia na morte de vereadora

Uma das linhas seguidas pela Polícia Cilivil para apurar o assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL) investiga se a parlamentar foi morta por integrantes de uma milícia da Zona Oeste do Rio.Peritos passaram boa parte desta sexta-feira examinando cartuchos calibre 9mm recolhidos por agentes da Divisão de Homicídio da Capital (DH) no local do crime.

Já se sabe que as balas que mataram a parlamentar são de um lote que foi vendido pela fábrica CBC para a Polícia Federal. Os responsáveis pela investigação verificam, agora, se o mesmo lote de munição que foi desviado da PF foi usado em outros crimes, incluindo os que foram praticados pela milícia no Rio.