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#MariellePresente

Polícia Civil investiga envolvimento de milícia na morte de vereadora

Munições usadas no assassinato são do mesmo lote que foi vendido para a Polícia Federal

Publicado em 16 de Março de 2018 às 19:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2018 às 19:19
Carro em que Marielle Franco foi morta Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Uma das linhas seguidas pela Polícia Cilivil para apurar o assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL) investiga se a parlamentar foi morta por integrantes de uma milícia da Zona Oeste do Rio.Peritos passaram boa parte desta sexta-feira examinando cartuchos calibre 9mm recolhidos por agentes da Divisão de Homicídio da Capital (DH) no local do crime.
Já se sabe que as balas que mataram a parlamentar são de um lote que foi vendido pela fábrica CBC para a Polícia Federal. Os responsáveis pela investigação verificam, agora, se o mesmo lote de munição que foi desviado da PF foi usado em outros crimes, incluindo os que foram praticados pela milícia no Rio.

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