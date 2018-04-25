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Santa Cruz

Polícia Civil faz operação para reprimir milícia na Zona Oeste do Rio

Agentes visam a cumprir mandados de prisão e também combater práticas ilegais dos paramilitares

Publicado em 25 de Abril de 2018 às 10:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2018 às 10:02
Crédito: Divulgação/Governo do Rio de Janeiro
Mais de 100 equipes da Polícia Civil fazem uma operação, na manhã desta quarta-feira, para reprimir uma milícia que age em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Os agentes estão nas ruas desde as 5h30. De acordo com o "Bom Dia Rio", até as 6h35, uma pessoa havia sido presa.
Além de cumprir os mandados de prisão, os policiais visam a reprimir práticas ilegais dos paramilitares, como furto de energia, venda ilegal de TV a cabo e comércio de material roubado. As pessoas que forem presas durante a ação serão levadas para a Cidade da Polícia, no Jacarezinho, na Zona Norte.

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