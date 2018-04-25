Polícia Civil faz operação para reprimir milícia na Zona Oeste do Rio

Mais de 100 equipes da Polícia Civil fazem uma operação, na manhã desta quarta-feira, para reprimir uma milícia que age em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Os agentes estão nas ruas desde as 5h30. De acordo com o "Bom Dia Rio", até as 6h35, uma pessoa havia sido presa.
Além de cumprir os mandados de prisão, os policiais visam a reprimir práticas ilegais dos paramilitares, como furto de energia, venda ilegal de TV a cabo e comércio de material roubado. As pessoas que forem presas durante a ação serão levadas para a Cidade da Polícia, no Jacarezinho, na Zona Norte.