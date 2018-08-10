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Investigação

Polícia apura envolvimento de 3 deputados em morte de Marielle, diz revista

Declaração sobre os deputados Jorge Picciani, Edson Albertassi e Paulo Melo foi dada à Veja pelo também deputado Marcelo Freixo

Publicado em 10 de Agosto de 2018 às 01:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2018 às 01:36
Crédito: Márcia Foletto / Divulgação
A revista Veja afirma que a Polícia Civil do Rio investiga o envolvimento de três parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado (Alerj) nos assassinatos da vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes, ocorridos em março. Os deputados seriam Jorge Picciani, Edson Albertassi e Paulo Melo, todos do MDB.
Os três foram presos no ano passado durante a Operação Cadeia Velha, acusados de integrar um grupo que desviava recursos em contratos no transporte público carioca. Picciani cumpre prisão domiciliar, enquanto Albertassi e Paulo Melo estão no Presídio Pedrolino Werling de Oliveira (Bangu 8), no Complexo de Gericinó, na zona oeste do Rio.
Veja ainda procurou o deputado estadual Marcelo Freixo (PSOL-RJ). É assustador, mas não posso eliminar nenhuma possibilidade. Ao telejornal RJTV, da TV Globo, Freixo lembrou que entrou com uma ação na Justiça em 2017 para barrar a indicação de Edson Albertassi para uma cadeira no Tribunal de Contas do Estado (TCE). O parlamentar acabaria preso dias depois. A ação seria o motivo para o crime.
Segundo a Veja, essa linha de investigação teria sido aventada em 14 de junho, en reunião de Marcelo Freixo, procuradores do Ministério Público Federal e os delegados Fábio Cardoso, diretor da Divisão de Homicídios, e Giniton Lages, encarregado das investigações.
O Estado tentou contato nesta quinta-feira com Freixo e não obteve resposta. A Polícia Civil disse que o caso corre sob sigilo. Em nota, a assessoria de Albertassi afirmou que a acusação é fantasiosa. A defesa de Picciani não se posicionou e a de Paulo Melo não foi encontrada.

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