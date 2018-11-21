'Podemos inovar na prova', diz presidente do Inep sobre o Enem

Enem 2018 Crédito: Reprodução

Presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e responsável pelo Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ), Maria Inês Fini enfatiza que ainda não há uma nova arquitetura pronta para a prova, que depende da aprovação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), mas aponta a possibilidade de se elaborar questões discursivas na nova fase específica e garante que a avaliação manterá caráter nacional.

O Inep deixará a nova matriz do Enem pronta para o novo governo?

Dependemos da aprovação da BNCC, mas já tivemos um passo para a arquitetura do exame com as novas Diretrizes Curriculares Nacionais. Mas para saber, de fato, o que o Enem vai avaliar, temos que aguardar. Sem a aprovação da Base nesse ano, não posso deixar pronto o rascunho de uma nova prova.

Mas quais são as possíveis mudanças no formato?

Podemos fazer uma prova integrada, ainda que não saibamos ao certo quantos itens farão parte do teste. E, em um segundo momento, elaboraremos uma prova específica, de acordo com a orientação dos itinerários. Temos que fazer um ajuste do que avaliamos no Enem. Nossa ideia é fazer uma segunda etapa diferente. Podemos inovar, com itens com respostas construídas pelos alunos. Mas a Redação será parte da primeira prova.

O número de questões será mantido?

Não há como fazer futurologia. Podemos ter uma prova menor, avaliando vários aspectos, vai depender da Base. Vamos levar em conta as exigências do documento. É importante dizer que em momento algum passa por nossa cabeça a possibilidade de ameaçar os benefícios que os jovens já tiveram com o Enem, como o ProUni, o Sisu e o Fies.

Há possibilidade de variação regional no Enem?

Por acaso há duas cidadanias no Brasil? A beleza da Base é que diz que o direito de aprendizagem para todos é o mesmo. Cada currículo pode complementar como quiser seu conteúdo, mas o exame seguirá com caráter nacional.

Essas mudanças estão sendo alinhavadas com o novo governo?