PMs envolvidos em ação que matou Ágatha serão ouvidos no Rio

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro informou em nota divulgada no sábado que lamentava "profundamente a morte da pequena Ágatha no Complexo do Alemão" e manteve a versão de que os agentes apenas revidaram a uma agressão de criminosos "quando foram atacados de várias localidades da comunidade de forma simultânea". Moradores contestam a informação e dizem que o tiro partiu dos policiais. A Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) comunicou que abrirá "um procedimento apuratório para verificar todas as circunstâncias da ação".