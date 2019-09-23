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Investigação

PMs envolvidos em ação que matou Ágatha serão ouvidos no Rio

Os investigadores deverão recolher as armas utilizadas na ação e encaminhar para perícia

Publicado em 

23 set 2019 às 07:33

Publicado em 23 de Setembro de 2019 às 07:33

Ágatha Félix, de 8 anos, foi morta durante operação policial no Complexo do Alemão, no Rio Crédito: Acervo pessoal
Os policiais militares envolvidos na ação que resultou na morte da menina Ágatha Vitória Sales Félix, de apenas 8 anos, serão ouvidos no fim da manhã desta segunda-feira (23), na Delegacia de Homicídios (DH) do Rio. A menina morreu no sábado (21), após ser atingida por uma bala de fuzil na noite de sexta-feira (20).
Além de ouvir os depoimentos dos policiais, os investigadores deverão recolher as armas utilizadas na ação e encaminhar para perícia.
A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro informou em nota divulgada no sábado que lamentava "profundamente a morte da pequena Ágatha no Complexo do Alemão" e manteve a versão de que os agentes apenas revidaram a uma agressão de criminosos "quando foram atacados de várias localidades da comunidade de forma simultânea". Moradores contestam a informação e dizem que o tiro partiu dos policiais. A Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) comunicou que abrirá "um procedimento apuratório para verificar todas as circunstâncias da ação".

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