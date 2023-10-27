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Regime fechado

PM que matou dois colegas em SP é condenado a 45 anos de prisão

O caso aconteceu em maio. A defesa diz que a condenação é "manifestamente contrária às provas dos autos"

Publicado em 27 de Outubro de 2023 às 14:35

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 out 2023 às 14:35
Claudio Henrique Frare Gouveia matou dois colegas de trabalho em Salto (SP) em maio deste ano
Claudio Henrique Frare Gouveia matou dois colegas de trabalho em Salto (SP) em maio deste ano Crédito: Reprodução/Redes Sociais
O policial militar Claudio Henrique Frare Gouveia, que matou dois colegas de trabalho em Salto (SP), foi condenado a 45 anos de prisão, em regime fechado, pela Justiça Militar de São Paulo. Gouveia entrou armado em uma companhia da PM em maio e disparou contra outros dois PMs. Na ocasião, ele disse que iria fazer um treinamento, segundo o registro da ocorrência feito pela PM.
A defesa diz que condenação é "manifestamente contrária às provas dos autos". Procurado pelo UOL, o advogado Rogério Augusto Dini Duarte afirmou que vai entrar com recurso contra a decisão. Na época do crime, advogado disse que Gouveia havia reclamado de escala de serviço. Segundo Duarte, havia sido incluído na escala da esposa, que também é policial e trabalha na mesma unidade do marido trabalhava. O problema é que o casal se revezava para cuidar de três filhos pequenos, disse a defesa.
Os alvos do ataque foram o capitão Josias Justi da Conceição Júnior, comandante da unidade, e o sargento Roberto Aparecido da Silva, que estava na sala no momento dos tiros. O sargento Gouveia trabalhava há 32 anos na corporação. Paranaense, se mudou com a família para Araçatuba (SP) quando ainda era jovem, e atuava há mais de dez anos na unidade de Salto.

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