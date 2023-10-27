PM que matou dois colegas em SP é condenado a 45 anos de prisão

Claudio Henrique Frare Gouveia matou dois colegas de trabalho em Salto (SP) em maio deste ano Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O policial militar Claudio Henrique Frare Gouveia, que matou dois colegas de trabalho em Salto (SP), foi condenado a 45 anos de prisão, em regime fechado, pela Justiça Militar de São Paulo. Gouveia entrou armado em uma companhia da PM em maio e disparou contra outros dois PMs. Na ocasião, ele disse que iria fazer um treinamento, segundo o registro da ocorrência feito pela PM.

A defesa diz que condenação é "manifestamente contrária às provas dos autos". Procurado pelo UOL, o advogado Rogério Augusto Dini Duarte afirmou que vai entrar com recurso contra a decisão. Na época do crime, advogado disse que Gouveia havia reclamado de escala de serviço. Segundo Duarte, havia sido incluído na escala da esposa, que também é policial e trabalha na mesma unidade do marido trabalhava. O problema é que o casal se revezava para cuidar de três filhos pequenos, disse a defesa.