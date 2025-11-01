Caso no RS

PM que matou 4 em pizzaria de Porto Alegre é condenado a 11 anos de prisão

Sentença prevê pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e 4 anos e 2 meses de detenção. Cabe recurso da decisão

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 21:02

Policial foi alvo de inquérito sobre quatro mortes em pizzaria de Porto Alegre em junho Crédito: Reprodução

O policial militar que matou quatro pessoas da mesma família em uma pizzaria de Porto Alegre, em junho de 2021, foi condenado a quase 11 anos de prisão. Cabe recurso.

Julgamento durou dois dias e terminou na noite desta sexta-feira (31). A sentença prevê pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, além de 4 anos e 2 meses de detenção, em regime inicial fechado. O ex-PM foi absolvido do crime de vias de fato. A magistrada responsável pelo caso, Eveline Radaelli Buffon, determinou a prisão imediata do réu, de 29 anos, que estava respondendo ao processo em liberdade, além da perda do cargo público. Ele não teve o nome divulgado.

Homem foi condenado três vezes por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Ele também recebeu uma condenação por homicídio privilegiado, quando, pela lei, a pessoa que cometeu o crime está tomada por forte emoção ou agiu baseada por motivo moral, e violação de domicílio.

Réu alegou legítima defesa. Cinco testemunhas ligadas às vítimas foram ouvidas pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Já a defesa do ex-PM colocou à disposição quatro pessoas para a fase de testemunho.

Relembre o caso

Vítima teria invadido comemoração da família à procura de uma ex-namorada e agredido uma mulher. Ele não estava em serviço e foi retirado da festa pelos quatro homens.

O crime foi em uma pizzaria no bairro Manoel Quintana, em 13 de junho de 2021, em Porto Alegre. Para buscar refúgio, se escondeu em uma pizzaria, foi alcançado pelas vítimas e discutiu com elas dentro do estabelecimento. Depois, atirou e matou a tiros os quatro.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta