PM que matou 4 em pizzaria de Porto Alegre é condenado a 11 anos de prisão

Sentença prevê pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e 4 anos e 2 meses de detenção. Cabe recurso da decisão

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 21:02

Policial foi alvo de inquérito sobre quatro mortes em pizzaria de Porto Alegre em junho
Policial foi alvo de inquérito sobre quatro mortes em pizzaria de Porto Alegre em junho Crédito: Reprodução

O policial militar que matou quatro pessoas da mesma família em uma pizzaria de Porto Alegre, em junho de 2021, foi condenado a quase 11 anos de prisão. Cabe recurso.

Julgamento durou dois dias e terminou na noite desta sexta-feira (31). A sentença prevê pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, além de 4 anos e 2 meses de detenção, em regime inicial fechado. O ex-PM foi absolvido do crime de vias de fato. A magistrada responsável pelo caso, Eveline Radaelli Buffon, determinou a prisão imediata do réu, de 29 anos, que estava respondendo ao processo em liberdade, além da perda do cargo público. Ele não teve o nome divulgado.

Homem foi condenado três vezes por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Ele também recebeu uma condenação por homicídio privilegiado, quando, pela lei, a pessoa que cometeu o crime está tomada por forte emoção ou agiu baseada por motivo moral, e violação de domicílio.

Réu alegou legítima defesa. Cinco testemunhas ligadas às vítimas foram ouvidas pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Já a defesa do ex-PM colocou à disposição quatro pessoas para a fase de testemunho.

Relembre o caso

Vítima teria invadido comemoração da família à procura de uma ex-namorada e agredido uma mulher. Ele não estava em serviço e foi retirado da festa pelos quatro homens.

O crime foi em uma pizzaria no bairro Manoel Quintana, em 13 de junho de 2021, em Porto Alegre. Para buscar refúgio, se escondeu em uma pizzaria, foi alcançado pelas vítimas e discutiu com elas dentro do estabelecimento. Depois, atirou e matou a tiros os quatro.

