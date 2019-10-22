São Paulo

PM prende três suspeitos de assalto no Aeroporto de Viracopos

O crime deixou dois seguranças baleados e uma família refém

Publicado em 22 de outubro de 2019 às 17:22 - Atualizado há 6 anos

Tentativa assalto a Viracopos, em Campinas, bloqueia a Rodovia Santos Dumont (SP-75) Crédito: Divulgação/Redes sociais

Agência FolhaPress - A Polícia Militar prendeu três suspeitos de participarem do assalto a uma transportadora de valores na semana passada no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP). Segundo a PM, um dos presos tinha um ferimento feito por arma de fogo. Foram encontradas ainda armas, inclusive uma metralhadora, e drogas com o grupo. As prisões foram feitas na noite desta segunda-feira (21). A ocorrência foi registrada na delegacia da Polícia Federal do município.

O ASSALTO

Na quinta-feira (17), um grupo usando caminhonetes simulando viaturas da Aeronáutica invadiu o terminal de cargas de Viracopos por volta das 9h50. O bando fugiu usando outros veículos que, segundo a investigação, já haviam sido preparados para a ação. Durante a fuga, o bando incendiou dois caminhões, interditando a Rodovia Santos Dumont (SP-75).

Durante o assalto, dois seguranças da transportadora de valores foram baleados. Os policiais trocaram tiros também em perseguição aos criminosos. Três integrantes da quadrilha foram mortos e um policial ficou ferido. Um dos mortos foi abatido por um atirador de elite da PM ao fazer uma mãe e um bebê como reféns. A mulher foi atingida por um disparo nas nádegas.

