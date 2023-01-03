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No Rio Grande do Sul

PM coloca saco na cabeça de mulher em abordagem no RS

Mulher estava com o marido em um bar quando foi surpreendida pela dupla de policiais. Segundo a vítima, o marido também teve  cabeça coberta por um saco
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 jan 2023 às 13:25

Publicado em 03 de Janeiro de 2023 às 13:25

PM coloca saco na cabeça de mulher em abordagem no RS
PM coloca saco na cabeça de mulher em abordagem no RS Crédito: Divulgação
Uma pessoa filmou a ação de uma dupla de PMs durante abordagem em um bar na noite de domingo (1º) em Novo Hamburgo, a 44 km de Porto Alegre.
A Corregedoria da PM abriu um inquérito para apurar o caso. Os dois policiais foram afastamentos das ruas.O nome deles não foi divulgado."Dois homens fardados aparecem em condutas incompatíveis com a atividade policial militar", diz em nota o 3º Batalhão da PM.
Os oficiais trancaram a porta do bar durante a abordagem, mas uma pessoa filmou através de uma fresta, afirmaram testemunhas à polícia.
À RBS TV, afiliada à Globo, a vítima afirmou em condição de anonimato que ela e o marido foram surpreendidos pela PM enquanto bebiam cerveja em frente ao bar. O marido também teria tido a cabeça coberta por um saco plástico antes de supostamente ser algemado e agredido.
Os policiais roubaram dinheiro e bebida do estabelecimento, ainda segunda a vítima. Ela disse ainda que a dupla teria fugido ao perceber que foram filmados e que teria voltado depois para ameaçar os moradores de morte.

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