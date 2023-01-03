PM coloca saco na cabeça de mulher em abordagem no RS Crédito: Divulgação

Uma pessoa filmou a ação de uma dupla de PMs durante abordagem em um bar na noite de domingo (1º) em Novo Hamburgo, a 44 km de Porto Alegre.

A Corregedoria da PM abriu um inquérito para apurar o caso. Os dois policiais foram afastamentos das ruas.O nome deles não foi divulgado."Dois homens fardados aparecem em condutas incompatíveis com a atividade policial militar", diz em nota o 3º Batalhão da PM.

Os oficiais trancaram a porta do bar durante a abordagem, mas uma pessoa filmou através de uma fresta, afirmaram testemunhas à polícia.

À RBS TV, afiliada à Globo, a vítima afirmou em condição de anonimato que ela e o marido foram surpreendidos pela PM enquanto bebiam cerveja em frente ao bar. O marido também teria tido a cabeça coberta por um saco plástico antes de supostamente ser algemado e agredido.