Carlota Presente

Plataforma vai monitorar partidos sobre candidaturas de mulheres

TSE determinou que 30% do Fundo Eleitoral e da propaganda eleitoral seja reservada para candidatas
Redação de A Gazeta

Publicado em 14 de Junho de 2018 às 16:45

Plataforma vai monitorar partidos para garantir que cumpram as regras para candidaturas femininas Crédito: Reprodução | Internet
Os partidos políticos serão monitorados durante as eleições pela plataforma "Carlota Presente", que pretende checar se as candidaturas de mulheres lançadas são legítimas e estão recebendo recursos do Fundo Eleitoral como determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Nas última eleições, foram registradas fraudes nas candidaturas femininas, já que os partidos são obrigados a reservar pelo menos 30% das vagas para as mulheres e para cumprir a exigência lançaram "candidatas fantasmas".
"É uma solução tecnológica contra o boicote às candidaturas femininas", disse uma das idealizadoras da plataforma, a advogada Paula Bernardelli.
O projeto venceu uma concorrência organizada pelo grupo Mulheres do Brasil e o site deve entrar em operação em, no máximo, dois meses. Para determinar se a candidatura é real e está recebendo apoio da legenda, o site vai checar dados públicos disponibilizados pelo TSE, como a prestação de contas das candidaturas, e as atividades de campanha das candidatas.
Quando encontrar candidaturas que não estão recebendo financiamento ou que não estão em campanha nas redes sociais ou na propaganda eleitoral, o site vai interagir com os partidos nas redes sociais e cobrar explicações. Com isso, esperam constranger as candidaturas fraudulentas.
"O aplicativo pode monitorar até 22 índices públicos. Acreditamos que estará no ar entre um e dois meses", disse Paula, que coordena o projeto junto com a advogada Evorah Cardoso e a cientista de dados Iris Ramirez.
O nome da plataforma foi escolhido em homenagem à Carlota Pereira de Queiroz, primeira deputada federal eleita no Brasil.

Recomendado para você

Governador Ricardo Ferraço com Marcela Bussinguer, secretária de Direitos Humanos
Advogada vai assumir Secretaria de Direitos Humanos no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 17/04/2026
Cabo Hilario Antonio Nunes Loureiro Juniro; soldado Filipe Gonçalves Vieira; sargento Valfrir do Carmo Carreiro; soldado Eduardo Ferro Coradini; soldado Edson Luiz da Silva Verona; e aluno soldado Lucas Nogueira Oliveira
Justiça suspende 6 PMs por omissão ao verem colega matar casal de mulheres em Cariacica

