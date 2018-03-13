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Investigação

PGR pediu inquérito para investigar vazamento da delação da Odebrecht

Raquel Dodge informou ao STF que solicitação foi feita em dezembro

Publicado em 13 de Março de 2018 às 18:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2018 às 18:14
Brasília - A procuradora-geral da República Raquel Dodge Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, informou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que pediu, em dezembro, para a Polícia Federal (PF) instaurar um inquérito para investigar o vazamento da delação da Odebrecht. No final de fevereiro, a Segunda Turma do STF enviou à Procuradoria-Geral da República (PGR) um pedido de explicações sobre a divulgação de partes sigilosas do acordo.
Em outubro, a Odebrecht havia solicitado que o STF adotesse as "medidas cabíveis" para apurar os responsáveis pelo vazamento. Os depoimentos em segredo dizem respeito principalmente a irregularidades ocorridas em outros países.
Raquel Dodge informou defendeu, no entanto, que o processo seja arquivado, porque o pedido de abertura do inquérito causou a perda do objeto do pedido feito pela Odebrecht.
Em dezembro, o GLOBO publicou que a procuradora-geral havia enviado à PF cinco pedidos de abertura de inquérito para investigar supostos vazamentos de delações. Um dos casos envolve a proposta de delação de Maurício Fanini, ex-aliado do governador do Paraná, Beto Richa (PSDB).

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