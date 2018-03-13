PGR pediu inquérito para investigar vazamento da delação da Odebrecht

Brasília - A procuradora-geral da República Raquel Dodge Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, informou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que pediu, em dezembro, para a Polícia Federal (PF) instaurar um inquérito para investigar o vazamento da delação da Odebrecht. No final de fevereiro, a Segunda Turma do STF enviou à Procuradoria-Geral da República (PGR) um pedido de explicações sobre a divulgação de partes sigilosas do acordo.

Em outubro, a Odebrecht havia solicitado que o STF adotesse as "medidas cabíveis" para apurar os responsáveis pelo vazamento. Os depoimentos em segredo dizem respeito principalmente a irregularidades ocorridas em outros países.

Raquel Dodge informou defendeu, no entanto, que o processo seja arquivado, porque o pedido de abertura do inquérito causou a perda do objeto do pedido feito pela Odebrecht.