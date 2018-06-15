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Prorrogação

PGR pede mais prazo para investigar Temer e ministros

O caso envolve o suposto favorecimento da empresa Odebrecht ao MDB

Publicado em 15 de Junho de 2018 às 00:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2018 às 00:57
PGR pede mais prazo para investigar Temer e ministros Crédito: Alan Santos
A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu hoje (14) ao Supremo Tribunal Federal (STF) a prorrogação por mais 60 dias do inquérito que tem o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Secretaria-Geral da Presidência) como investigados.
A prorrogação será decidida pelo relator do caso, ministro Edson Fachin. O caso envolve o suposto favorecimento da empresa Odebrecht durante o período em que Padilha e Moreira Franco foram ministros da Secretaria da Aviação Civil, entre os anos de 2013 e 2015. Na época, Temer era vice-presidente da República.
De acordo com depoimento de delação premiada do ex-executivo da Odebrecht Claudio Melo Filho, houve um jantar no Palácio do Jaburu, em maio de 2014, para tratativas de um repasse de R$ 10 milhões como forma de ajuda de campanha para o PMDB, atualmente MDB.
>PF afirma que Temer avalizou compra de silêncio de Cunha
Após ser incluindo no inquérito pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin, o presidente Temer enviou uma carta à PGR defendendo que o presidente da República deve responder somente por atos que guardem estrita relação com o exercício do mandato.
O Palácio do Planalto informou que não irá comentar o pedido da PGR

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